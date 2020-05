Mette Frederiksen (S) har givet de danske restauranter tilladelse til at åbne dørene langsomt op.

Men nogle spisesteder åbner ikke op igen - og nogle vender ikke tilbage til normalen lige med det samme.

Sidstnævnte eksempel gælder for en af landets mest berømte restauranter, nemlig Noma.

Køkkenchef René Redzepi og resten af holdet på Refshaleøen har valgt midlertidigt at skifte gourmetmaden ud med noget mere casual og åbner derfor 21. maj som burger- og vinbar, skriver Politiken.

Der vil både være en klassisk cheeseburger og en vegetarburger på menuen.

Det nye koncept bliver kaldt ’Noma 3.0’, og kommer til at køre hele sommeren - også efter at den normale restaurant åbner igen, som formentligt sker om en måneds tid.

»Vi tænkte, at det ville være helt vildt mærkeligt med det samme at åbne Noma igen bare som Noma. Vi havde en følelse af, at vi gerne ville være sammen med københavnerne. Og hvordan kunne vi gøre det? Okay, besluttede vi så, vi dropper reservationer og laver en vinbar, hvor folk bare kan komme ind. Jeg kan virkelig godt lide lyden af sætningen: Lad os køre ud til Noma og få et glas vin,« siger René Redzepi til Politiken.

Når Noma 3.0 åbner torsdag 21 maj ,vil der blive opstillet udendørs bænke og borde, og både drivhuse og køkkenhaven bliver omdannet til små serveringsområder.

Udeområdet vil have plads til over 100 gæster, selv når der skal holdes to meter mellem bordene.

Vinene har chefsommelier Mads Kleppe udvalgt fra Nomas vinkælder, og hvor en vinmenu hos restauranten normalt står i 1.350 kroner, vil man kunne købe et glas for 95 kroner.

På menuen vil der være en helt klassisk cheeseburger samt en vegetarburger med en bøf af quinoa.

Både den almindelige burger og den vegetariske kommer til at koste 125 kroner.

Det vil også være muligt at købe både mad og vin som takeaway i døren.

Men selvom det nu virker som om, at der er gejst og energi hos Noma, så er coronakrisen ikke gået ubemærket hen hos dem.

René Redzepi fortæller, at Noma har været nødsaget til at tage et banklån for at klare sig gennem coronakrisen.

Regeringens hjælpepakker har også været med til at afværge fyringer i selskabet.

Desuden siger reaturant-ejeren, at han regner med et fald på 50 procent i omsætning på grund af de manglende turister til sommer som følge af rejseforbuddet under coronakrisen.