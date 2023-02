Lyt til artiklen

Er det i orden af blotte kønsdele, bryster og baller, når man nedsænker sit legeme, som Gud har skabt det, i det iskolde søvand?

Spørgsmålet har skilt vandene på Silkeborg-egnen, hvor nøgne vinterbadere har indtaget søbadet i den naturskønne sø Almind Sø.

TV 2 Østjylland har talt med flere silkeborgensere, der bruger området, og ikke alle er lige begejstrede for de blottede vinterbadere.

En af dem er Per Rosted Bang, der mener, at nøgenbadningen er respektløst.

»Børn på to-fire-seks år er i den højde, hvor det eneste, de oplever, er numser, tissemænd og tissekoner. Jeg synes ikke, de skal udsættes for alle de numser,« siger han til mediet.

Andre mener omvendt, at børn og voksne har godt af at se, at kroppe kan se anderledes ud end de redigerede, perfekte kroppe på Instagram, og at kritikken er udtryk for nypuritanisme.

På Silkeborg Kommunes Facebook-side raser debatten.

En Jimmy Hansen er for eksempel godt træt af, at han ikke kan gå i området og nyde naturen uden at støde ind i dinglende tissemænd, mens andre mener, at nøgenhed er naturligt og ikke kan genere nogen.

Politimesterforeningen stadfæstede i 2006, at det generelt er tilladt at bade nøgen på danske strande.