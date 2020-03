Hele verden er i corona-panik, og alt fra spisesteder til flyselskaber lider stort under, at folk holder sig fra at bevæge sig udenfor og udenlands.

Og du bør da også undgå at sætte dig i flyveren mod de destinationer, som Udenrigsministeriet fraråder at flyve til.

Men samme myndighed har altså også vurderet, at der er et hav af andre solrige lande, hvor du sagtens kan sætte dine fødder.

Og så er sagen heldigvis den, at coronavirussen har sat så voldsomt et aftryk, at du kan komme på ferie i de solrige lande for få penge.

Lad os skrue tiden lidt over én måned frem.

Hvis du går ind på rejseselskabet TUI's hjemmeside, står det hurtigt klart, at du kan få en uge i april på den spanske ø Mallorca uden at skulle banke hele opsparingen af.

Var det eksempelvis noget med otte dage på det firestjernede hotel Blue Star Viva Blue med din bedre halvdel for en samlet pris på 4.500 kroner med direkte fly fra Københavns Lufthavn den 18. april?

Normalpris 11.096 kroner.

Sådan lyder ét ud af utallige tilbud på TUI's – og flere andre rejseselskabers – hjemmeside, som B.T. har besøgt, hvor der hele marts og april er store rabatter i størrelsesordenen 40 til 60 procent på destinationer som Spanien, Grækenland og andre sydeuropæiske lande.

Og det er ikke mærkeligt, fortæller TUI's pressechef, Mikkel Hansen.

»Priser på rejser afhænger jo af udbud og efterspørgsel, og lige nu er mange mennesker nervøse for at rejse, så det betyder naturligvis, at vores rejser er billigere end normalt,« siger han.

Der er også rig mulighed for en billig rejse, hvis du vil nå at nyde den gode sæson i eksempelvis Thailand, før regntiden for alvor tager fat.

Gennem TUI kan du få lov at rejse på søndag til det firestjernede Centara Ao Nang Beach i Krabi og bruge otte dage under varme himmelstrøg sammen med én rejsemakker for en samlet pris på 10.196 kroner. En besparelse på 49 procent.

Og i begge tilfælde – Mallorca og Krabi – fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til destinationen, men at du skal være 'ekstra forsigtig', som det er rådet til mange lande.

Mikkel Hansen fra TUI fortæller også, at man bør kigge ekstra meget på påskeferien.

»Hvis man er en af dem, der ikke er nervøs for at rejse ud og godt kunne tænke sig at rejse i påskeferien, så skal man slå til, for så kan man komme til at bo på et federe hotel for de samme penge som normalt eller spare penge,« siger pressechefen.