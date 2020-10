Visse mink smittet mellem 15. august og 15. september, men som nu er coronafri, må beholdes, siger minister.

En række minkfarme, der har været ramt af corona, får lov at beholde deres nu raskmeldte dyr.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at minkbranchen er meget hårdt ramt af den pandemi, vi alle sammen betaler en større eller mindre pris for at komme igennem.

- Det her tiltag vil forhåbentlig lette presset på minkavlernes levebrød, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i meddelelsen.

Beskeden kommer lige forud for sæsonen for pelsning af mink, der ifølge Landbrug & Fødevarer er i november og december.

Med de nye retningslinjer må mink, der tidligere har været smittet, men som har udviklet antistoffer og ikke længere er bærere af virusset, blive pelset.

Det kan dog kun ske i de minkfarme, som er smittet mellem 15. august og 15. september. Ingen besætninger syd for Limfjorden kan blive omfattet, skriver ministeriet.

182 farme er eller har været ramt af coronasmitte, heraf er 36 blevet aflivet. 33 minkfarme er under mistanke. Det oplyser Fødevarestyrelsen på Twitter.

/ritzau/