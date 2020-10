Sætningen kommer fra 56-årige Ulla Johansson. Det lyder voldsomt. Det ved hun godt. Og det er det også. Men det er sådan, hun har det. I hvert fald lige for tiden.

Angsten for, hvad morgendagen bringer, hvad de næste omfattende corona-restriktioner bliver, hvad vi ikke længere kan eller må – alt det efterlader hendes sind i et alvorligt stormvejr.

Et stormvejr, der med den snarlige ankomst af vinterens afkortede døgn, slud og rusk ikke ser ud til at løje af lige foreløbig.

Selv om Ulla Johanssons tankesæt for tiden er mørktonet og visse dage helt er blottet for forhåbninger om en lysere fremtid, betragter hun ikke sig selv som suicidal. Også selv om hun siger:

»Nogle gange tænker jeg, at det måske er bedre at dø? Hvad er egentlig værst: at dø eller at få corona?«

Angsten, der fylder i hende, er i høj grad ansporet af den altoverskyggende usikkerhed, som coronakrisen medfører. Og hver gang Mette Frederiksen (S) toner frem på skærmen fra Statsministeriet med friske formaninger og en ny remse af restriktioner, vokser klumpen i mellemgulvet.

»Jeg kan mærke, hvordan jeg får det fysisk dårligt. Næsten går i panik. Og jeg kan slet ikke overskue, hvad det næste bliver,« siger hun og spørger retorisk:

»Hvad er der egentlig tilbage af sjove ting i livet? Der er ingen fornøjelser længere. Alle de ting, jeg normalt laver og holder af, er lukket ned. Og det hele bliver bestemt ikke nemmere af, at det nu også bliver vinter,« siger hun.

Ulla Johansson er ikke gode venner med den danske vinter. Derfor rejser hun typisk til De Kanariske Øer for at lade batterierne op. Men på grund af coronakrisen ser det ikke ud til, at hun kommer af sted i denne vinter. Vis mere Ulla Johansson er ikke gode venner med den danske vinter. Derfor rejser hun typisk til De Kanariske Øer for at lade batterierne op. Men på grund af coronakrisen ser det ikke ud til, at hun kommer af sted i denne vinter.

Et mørkt sind eller en tiltagende frygt for morgendagen er Ulla Johansson langtfra ene om at slås med.

I en undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T., svarer flere end hver tredje af et repræsentativt udsnit af danskerne, at de er helt eller delvis enige i, at de lige nu – på grund af corona-epidemiens restriktioner – i højere grad end normalt frygter de mørke efterårs- og vintermåneder.

Samtidig svarer hver fjerde i undersøgelsen, at deres humør enten er blevet dårligere eller meget dårligere den seneste måned.

Frygter alkolholisk fortid

En af de ting, der stadig er med til at holde humøret oppe for Ulla Johansson, er hendes faste ture i træningscentret.

Om undersøgelsen: Hvordan har corona-epidemien påvirket dit humør den seneste måned? Det er blevet meget dårligere - 3 %

Det er blevet dårligere - 23 %

Det er hverken blevet dårligere eller bedre - 66 %

Det er blevet bedre - 2 %

Det er blevet meget bedre - 2 %

Ved ikke - 5 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg frygter, på grund af corona-epidemiens restriktioner, de mørke efterårs- og vintermåneder i højere grad end jeg plejer? Helt uenig - 18 %

Delvis uenig - 13 %

Hverken enig eller uenig - 29 %

Delvis enig - 26 %

Helt enig - 11 %

Ved ikke - 4 % Undersøgelsen er gennemført i perioden 2.- 5. oktober 2020 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18+ år.

Hun er diagnosticeret med ADHD, og for at 'tæmme' sit aktivitetsniveau, som hun selv siger minder om en 10-årigs, træner hun fire gange om ugen.

Indtil videre er træningscentrene – ud over holdtræning – ikke omfattet af de seneste coronarestriktioner, men Ulla Johansson er rædselsslagen for, om 'Mette Frederiksen' også snart tager det fra hende.

»Jeg ved godt, at det ikke er hendes skyld, og jeg forstår også godt, hvorfor det skal til, men jeg bliver bare så gal på hende. Det er, som om hun tager al livskvalitet væk fra os. Og hvis det næste bliver træningen, så ved jeg ikke, hvad jeg gør,« siger hun og tilføjer:

»Lige nu er træning det vigtigste i mit liv. Jeg tabte en masse kilo for nogle år siden, og jeg er simpelthen så bange for at tage dem på igen. Desuden gør træningen noget godt for min psyke. Jeg bliver tilfreds med mig selv og meget mindre rastløs,« siger hun.

En anden positiv ting, som træningen også gør for Ulla Johansson, er at holde en af hendes fortidige skyggesider i ave.

For år tilbage kæmpede hun med et alvorligt alkoholproblem, og i dag frygter hun – også selv om hun ved, hvordan hun skal håndtere det – at rastløsheden kan betyde et tilbagefald i alkoholismen.

»Det er da klart, at man frygter, at man skal blive fristet. Og til tider kæmper man også. Jeg tror ikke, at det kommer til at ske, og jeg føler, at jeg har styr på det. Men hvis livskvaliteten er væk, og rastløsheden kommer tilbage, fordi der ikke er noget at dulme den med, så bliver det svært.«