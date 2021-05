1, 2, 3, 4 sekunder eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sekunder.

Tiden kan føles meget lang, når man står med en vatpind i næsen – men der er faktisk ret stor forskel på, hvor lang tid en lyntest egentlig tager afhængig af, hvor i Danmark man bor.

Det er der ifølge Dagbladet Holstebro-Struer en god forklaring på.

Først skal vi dog lige op i næsen.

Tre selskaber laver hurtigtest i Danmark Følgende selskaber udfører hurtigtest af danskere: Falck: Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland

Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland Carelink: Region Syddanmark.

Region Syddanmark. Copenhagen Medicals: Region Hovedstaden

Og bor du i eksempelvis Kolding eller København vil det tage fire sekunder at få vatpinden kørt rundt i hvert næsebor, hvis du tager en hurtigtest. Bor du i eksempelvis Herning, Aalborg eller Ringsted vil det tage hele 15 sekunder, altså næsten fire gange så lang tid.

Det skyldes, at der er forskellige udbydere af hurtigtestene herhjemme. Og derfor bruges der også testsystemer fra forskellige producenter fra region til region.

I de 'hurtige regioner' er det henholdsvis Carelink og Copenhagen Medicial, der håndterer vatpindene, mens Falck har sikret sig ordren i de 'langsomme regioner'.

Herfra kommer følgende forklaring på, at man skal stå med tårer i øjnene og kriller i næsen i to gange 15 sekunder i tre danske regioner.

»Folk siger, vi er for grundige, men årsagen er simpel: En test er CE-mærket medicinsk udstyr, og derfor skal man bruge den efter brugsanvisningen. Her står der i vores, at det skal tage 15 sekunder pr. næsebor,« siger Martin Betzer, kvalitets- og udviklingschef hos Falck:

»Uanset, hvor meget, vi ønskede, vi kunne dreje den bare fire gange og få flere mennesker igennem, så går vi ikke på kompromis med brugsanvisningen.«

Fra Falck lyder det videre, at man fra i morgen kunne skifte leverandør af hurtigtest, hvis det var det, man ville.

Men det er altså ikke noget, man overvejer.

Falck kviktester mere end en million danskere hver uge, så det handler i lige så høj grad om, at kunne være sikker på at have den mængde af testudstyr til rådighed.

Falck køber hurtigtestene hos det internationale medicinalselskab Roche Diagnostics.