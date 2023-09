Han har oplevet skyderi i bydelens gader utallige gange. Og nu frygter han at komme til det igen.

For den bebudede lukning af Pusher Street vil få konsekvenser. Alvorlige Konsekvenser.

Det mener i hvert fald Mogens Petersen, der er formand for Nørrebro Lokaludvalg.

»Jeg frygter, at bandekonflikten vender tilbage til Nørrebro. I øjeblikket foregår den på Christiania, men lukker man Pusher Street, kan den komme herud igen. Supporterne har hængt ud derude, og det har givet fred og ro her os,« siger formanden, der tidligere har set en stigning i hashhandel og kriminalitet, når Pusher Street er blevet lukket midlertidigt.

Pusher Street er tidligere blevet lukket ned adskillige gange af store politistyrker. Men denne gang vil justitsminister Peter Hummelgaard (S) gennemtrumfe en permanent lukning.

Men denne gang har justitsminister, Peter Hummelgaard (S), bebudet en permanent lukning.

»Jeg kan godt frygte, at flere unge vil blive hvervet til bandemiljøet, hvis banderne rykker herud igen. Jeg kan godt forstå, at christianitterne råber op, det gjorde vi også på Nørrebro, da vi havde problemerne. Det er helt klart, at der skal ske noget, men man må også være klar over, at en lukning vil få konsekvenser,« siger Mogens Petersen.

Han har ikke meget tilovers for regeringens nye initiativ med dobbeltstraf for hashsalg og køb på Christiania.

»Jeg må indrømme, at jeg er rystet over regeringens nyeste initiativ. Hvis de tager en person med hash to gange, ryger vedkommende i fængsel. Hvis du kører overfor rødt, så får du en bøde på 1.500 kroner, og der har du bragt et liv i fare. Hvis du har røget hash, er du måske dum at høre på, men det er ligesom noget andet,« siger formanden.

Men ville man ikke også kunne indføre dobbeltstraf på Nørrebro, hvis salget flytter derud?

»Det ville jeg være ked af. De unge mennesker har ikke de her konsekvensbegreber, så mange vil blive ramt. Stakkels fængselsvæsen siger jeg bare. I USA har vi jo set, at hårdere straffe bare fører til flere fængsler og flere indsatte,« siger Mogens Petersen.

Hvad skal man så gøre?

»I lokaludvalget mener vi, at hash skal legaliseres en gang for alle. Jeg tror også, at det kommer til at ske, når det her initiativ med dobbeltstraf heller ikke kommer til at virke. Tyskland kommer snart til at legalisere hash. og så er Danmark næsten det eneste land, der står tilbage, sammen med Sverige og Norge.«

Formand for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, er bekymret for, om den kommende lukning af Pusher Street vil sende kriminaliteten tilbage til bydelen.

For tiden foregår der dog ikke så meget åbenlyst salg på gaden på Nørrebro. Mange handler på nettet, og får hash brugt med bud.

»Når Pusher Street lukker, skal banderne stadig have et sted at organisere sig. Og det kan så blive på Nørrebro. Hvis banderne kommer tilbage, flytter kriminaliteten med. Det har vi set tidligere,« siger Mogens Petersen.

Da justitsministeren forleden præsenterede sit nye initiativ, blev han flere gange spurgt til netop risikoen for spredning af salg og kriminalitet, når Pusher Street lukker.

Han ville ikke svare direkte men sagde blandt andet:

»Politiet står parat til at forfølge kriminalitet, uanset hvor den måtte være eller flytte hen. Den rodfæstethed som den organiserede kriminalitet udgør i Pusher Street er et selvstændigt problem, som trækker spor efter sig i resten af København.«

Formanden for Københavns Politiforening, Ole Sønder, advarede på bt.dk i denne uge politikerne om at tænke sig godt om, før de kommer med en endelig plan for lukningen af Pusher Street.

»Der skal være en plan A, B, C og D. Så jeg vil opfordre til, at man får lagt en ordentlig plan, og at der ikke bare kommer en eller anden pseudoløsning fra politikernes side, fordi de gerne vil vise handlekraft,« siger han.

