Kalendere med nøgne kvinder på værksteder hører en forældet kultur til.

Det mener man hos arbejdsgiverforeningen Tekniq, som nu har søsat en kampagne, som skal få medlemsvirksomhederne til at tænke sig om.'

Og få dem til at tage kalenderne ned.

Og det skyldes ikke et ønske om at blande sig, lyder det fra Tekniq, hvis medlemmer er virksomheder inden for el, vvs og metal. Kampagnen er ganske enkelt en nødvendighed.

»Formålet med kampagnen er at skabe fokus på, at hvis man gerne vil tiltrække fremtidens arbejdskraft, så er man nødt til at gøre op med en forældet kultur,« siger direktør i Tekniq Troels Blicher Danielsen til B.T.

»Hvis man hænger billeder op af nøgne damer på værksteder, så er det lige så lidt nødvendigt at gøre, som det er hos tandlægen eller på alle mulige andre arbejdspladser,« tilføjer han.

Troels Blicher Danielsen, direktør hos Tekniq. Foto: Tekniq Vis mere Troels Blicher Danielsen, direktør hos Tekniq. Foto: Tekniq

En vigtig del af kampagnen er da også en ny og meget alternativ vægkalender, der med humor sætter fokus på, hvor lidt nødvendige de traditionelle plakater med nøgne mænd og kvinder er i alle mulige forskellige arbejdspladssettings.

Eksempelvis indeholder kalenderen en situation, hvor et par sidder til samtale hos psykologen, der har et en kalender med et billede af en mand kun iklædt stramme badebukser hængende bag sig.

Et andet eksempel er en hverdagssituation i en børnehave, hvor der hænger en kalender med et billede af en kvinde i en hvid bikini.

»Passer den ind her? Det gør den heller ikke på din arbejdsplads,« skriver Tekniq ved siden af.

Synes du, det er en god idé at fjerne vægkalenderne med nøgne mænd og kvinder fra værksteder og andre arbejdspladser?

Må værkstederne ikke selv bestemme, hvad de har hængende på væggen?



»Det må de gerne. Men vi er en arbejdsgiverforening, og vi forsøger at sætte fokus på, at hvis vores medlemsvirksomheder gerne vil være attraktive arbejdspladser, så skal de tænke over, hvordan de skaber arbejdspladser, hvor alle har lyst til at være,« siger Troels Blicher Danielsen.

»Det handler om at tiltrække de dygtigste medarbejdere – og om at tjene penge. Vi er ikke en altruistisk forening.«

»De bedste medarbejdere tiltrækker man ved at have attraktive arbejdspladser. Der er ikke så mange unge, så der er konkurrence om dem. Og formålet er at gøre det attraktivt især for unge kvinder at komme ind i branchen,« siger Troels Blicher Danielsen.

I juni måned kan man i kalenderen se en bedemand, som har en nøgenkalender hængende. Foto: Tekniq Vis mere I juni måned kan man i kalenderen se en bedemand, som har en nøgenkalender hængende. Foto: Tekniq

Indtil videre har kampagnen fra Tekniq fået en særdeles positiv modtagelse.

»Vi har generelt modtaget meget positiv feedback, både fra vores medlemmer og fra omverdenen. Jeg har også hørt folk sige, at det her er noget, vi skulle have gjort for fem-ti år siden. Vi gør det nu, fordi vi har rekrutteringsproblemer især i forhold til kvinderne,« fortæller Troels Blicher Danielsen.

Er der slet ingen, der har været negative?

»Der er vel nogle af vores medlemmer, som synes, det er ligegyldigt. Jeg har bare ikke hørt om det endnu,« konstaterer Troels Blicher Danielsen.

»Folk synes, at det er fedt, at vi sætter fokus på det. De kan jo også godt se, at de kæmper om de unge, men der er ikke nok, der vil tage vores uddannelser.«

»Hvis vi skal være attraktive, også for den kvindelige del af den unge generation, så er vi nødt til at sætte fokus på det,« understreger han.

Du kan se hele den alternative kalender fra Tekniq ved at klikke lige her.