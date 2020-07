Nøgenbilleder og videoer med seksuelt krænkende indhold fra eksempelvis Umbrella-sagen og Viborg-mappen bliver delt, byttet og solgt på det sociale medie Reddit.

Nøgenbilleder og sexvideoer bliver fortsat solgt, delt og byttet ved hjælp af tjenesten Reddit. Her tilbyder brugerne intime billeder og videoer af både kendte og ukendte danske kvinder og piger uden deres samtykke. Det afslører Radio Loud.

En bruger tilbyder eksempelvis 85 kroner for en sexvideo af en kendt, ung kvinde, mens andre tilbyder at bytte med videoer og billeder af andre unge, danske kvinder.

“Det er blevet en business at have indhold, der er over grænsen. Det er en form for sortbørs på nettet. Der er desværre mange bagmænd, og det er skidt, fordi det begynder at blive organiseret,” siger Ask Hesby Krogh, næstformand i Digitalt Ansvar, til Radio Loud.

Radio Loud kan dokumentere, at nogle af de mapper og videoer, som bliver efterspurgt på Reddit-tråden, er flere år gammelt materiale, som gerningsmænd allerede har modtaget domme for at have delt. Det drejer sig blandt andet om den meget omtalte Viborg-mappe og videoen i Umbrella-sagen.

Ulovlig byttehandel

Til trods for at over 800 danskere har modtaget straf for besiddelse eller deling af børnepornografisk materiale og krænkende indhold, er der stadig stor efterspørgsel på nøgenbilleder og overgrebsmateriale på nettet.

“Den her byttekultur vidner om, at der er et marked for det. Man kan ikke isolere det til få mænd, der er blevet sure på en ekspartner. Nogle mener, de kan slippe afsted med det – og med rette, for det er desværre blevet meget let at gå anonymt til værks på nettet,” fortæller Ask Hesby Krogh, næstformand i Digitalt Ansvar.

Gennem nogle uger har Radio Loud overvåget udvekslinger, hvor brugere efterspørger konkrete mapper og videoer af både kendte og ukendte danskere. Noget af det efterspurgte materiale kan kategoriseres som børneporno, fordi pigen på billederne er under 18 år gammel.

Har store konsekvenser

De unge kvinder og piger hænges ud med navn og nogle gange også med beskrivelse af videoernes specifikke indhold. Og den type digital chikane har enorme psykiske konsekvenser for ofrene.



’’Det er det største svigt, jeg nogensinde har oplevet. Jeg får det fysisk dårligt. Jeg ryster og begynder at græde. Hele min krop ryster, og jeg kan mærke, at mit hjerte hamrer,” fortæller Nana Thillemann Harring, der tidligere har været udsat for hævnporno, til Radio Loud.

Hendes sociale medier blev misbrugt. Hun oplevede, at der blev lagt meget intime nøgenbilleder og sexvideoer af hende op på Instagram, Snapchat og Lectio, der er gymnasiets intranet, så hele skolen og mange fremmede så med.

Selv om delingen skete for et par år siden, er Nana Thillemann Harring stadig bange for, at billederne dukker op igen, så hun skal igennem de samme følelser en gang til.

“Jeg følte mig så magtesløs. Jeg følte mig så klam. Det føltes, som om det var mig, der var noget galt med. Flere troede jo, jeg selv havde lagt det op,” fortæller hun.

Det stopper aldrig

Nana Thillemann Harrings frygt for, at billederne dukker op igen og igen, er begrundet:



“Vi kan konstatere, at materiale af vores klienter hele tiden dukker op – men vi finder gerningsmændene, anmelder dem og de bliver retsforfulgt,” siger advokat Miriam Michaelsen, der arbejder med sager om digitale krænkelser, til Radio Loud.

Til trods for det skærpede fokus på at stoppe dem, der deler det ulovlige materiale, mener Digitalt Ansvar, at aktører som Reddit, også skal kunne stilles til ansvar for den skade, deres tjeneste forvolder.

“Det kan være svært at forstå, at store tech-giganter som Reddit, der tjener masser af penge på brugergenereret indhold, ikke har et ansvar for, at deres tjeneste tilbyder ulovligt indhold,” siger Ask Hesby Krogh, næstformand i Digitalt Ansvar.



Radio Loud har skrevet til flere af personerne, der står bag delingerne af det nøgenbillederne og sexvideoerne. Kun én er vendt tilbage, men han vil ikke stille op til interview. Radio Loud har desuden kontaktet Reddit, men tjenesten er ikke er vendt tilbage med svar på radiostationens spørgsmål.