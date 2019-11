En mand brød badeanstalten Vikingeklubbens regler, da han lørdag eftermiddag ikke blot opholdt sig på damesiden.

Han skulle også have overbegloet de kvindelige bade- og saunagæster. Det fik en af kvinderne til at tage affære.

Hun skyndte sig ud af badeanstalten ved Sønderborg Bugt og stod klar til at modtage manden, da også han forlod stedet, og bad om hans navn.

'En anden dame kunne genkende personen og oplyse, at det ikke var første gang, han på lignende vis opholdt sig på damesiden,' skriver bestyrelsen på Facebook ifølge Ugeavisen Sønderborg.

Det har nu fået Vikingeklubbens bestyrelse til at skride til handling.

Manden er med omgående virkning blevet ekskluderet fra badeanstalten.

I starten af oktober valgte en anden badeanstalt, Sjællandsgade Bad i København, at droppe fællesbadningen om fredagen på grund af at flere gæster er blevet ofre for 'upassende opmærksomhed' under fællesbadningen, hvor mange gæster er nøgne.

'Vi har desværre oplevet, at nogle af vores gæster og frivillige er stoppet med at komme om fredagen, hvor kønnene er blandede, og at køns- og aldersfordelingen i saunaen med tiden er skredet, således at der er overrepræsentation af maskulin energi i saunaen,' skrev Sjællandsgade Bad på Facebook.