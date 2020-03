Kan mine børn blive passet, mens jeg passer mit arbejde?

Forældre landet over river sig lige nu i håret. Statsminister Mette Frederiksen og myndighederne opfordrer forældre til at holde deres børn hjemme fra vuggestuer, børnehaver og SFO’er i videst muligt omfang for at begrænse corona-smitten.

Men hvad stiller man op, når ens arbejdsgiver samtidig har en forventning om, at man i videst muligt omfang passer sit arbejde hjemmefra, mens ungerne piler rundt og spørger om noget hver 30. sekund?

Bedsteforældrene kan og skal ikke ringes ind i den nuværende kritiske situation, lyder den klare opfordring fra myndighederne og statsministeren.

Men kan man så benytte sig af kommunernes nødpasning, så man kan passe sit arbejde?

Ifølge Kommunernes Landsforening er det den enkelte kommune, der inden på mandag skal organisere nødpasningen af børn.

Generelt gælder det, at nødpasningen som udgangspunkt kun gælder børn i alderen 0-9 år, altså fra vuggestue til og med 3. klasse.

I Københavns Kommune skal forældrene kontakte deres institutions- eller skoleleder, hvis man har brug for nødpasning.

‘Der er nødpasning for dem, der ikke har andre muligheder - og opfordringen er, at man holder børnene hjemme i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre,' skriver Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning fredag i et brev til kommunens forældre.

Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser til B.T., at der ikke bliver tale om at lave en officiel positiv- og negativliste over, hvilke forældre der kan gøre brug af nødpasning.

Københavns Kommune kommer altså ikke til at opstille håndfaste rettigheder eller kriterier, men lægger beslutningen ud til forældrene, men med en klar opfordring til at holde børnene hjemme, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

»Ved at lukke institutioner, skoler og steder, hvor mange mennesker mødes, er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden - og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte. Det er det helt overordnede mål. Samtidig skal vi sikre, at de forældre, der skal på arbejde og ikke har andre muligheder, kan få passet deres børn på en god og tryg måde,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christiensen.

Noget kan dog tyde på, at der er brug for at indskærpe, at man kun skal benytte sig at nødpasning, når der er tale om en nødsituation.

I Esbjerg Kommune er institutionerne ifølge JydskeVestkysten blevet bombarderet af forældre, der vil have deres børn passet, selv om de arbejder hjemmefra og derfor forventes at passe deres egne børn.

Det bekræfter direktør for Børn og Kultur i Esbjerg Kommune Jørn Henrikse, over for JydskeVestkysten.

Han kalder misbruget af nødordningen for uacceptabel.

»Vi er af den opfattelse, at bliver man sendt hjem for at arbejde, skal man samtidig med sit arbejde passe sit eget barn. Det er i tråd med myndighedernes bestræbelser på at undgå smittespredning. Derfor anmoder vi forældre om kun at bede om nødpasning, der hvor de har afdækket alle andre muligheder,« siger han.

I Aarhus Kommune er man ved at gøre op, hvor mange forældre der har bedt om en nødpasning fra mandag.

Også herfra lyder der en utvetydig opfordring til kun at benytte sig af nødpasning, hvis man har afsøgt alle andre muligheder for at få passet sine børn.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, siger til B.T.:

»Nødpasningen er et tilbud til dem, der har samfundskritiske funktioner, og til dem, der ikke er i stand til at finde pasning til deres børn, mens de selv er på arbejde.«

»Det er meget vigtigt at understrege, at nødpasningen er et nødtilbud. Bare fordi man selv er i nødberedskabet (for eksempel læger og politi, red.), skal man ikke automatisk gøre brug af nødpasningen. Man skal have afsøgt og udtømt alle andre muligheder for anden pasning først. Det handler simpelthen om at begrænse smitterisikoen mest muligt,« siger Thomas Medom.