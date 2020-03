'Vi skal passe på vores ældre og udsatte borgere' er en sætning, der er gået igen på de mange pressemøder, statsminister Mette Frederiksen har afholdt efter coronavirussen krydsede Danmarks grænser.

Der er dog én særlig gruppe mennesker, der er lidt sværere at passe på. De hjemløse.

»Vi havde et krisemøde torsdag, hvor vi blandt andet talte om, hvordan man kan hjælpe de hjemløse, der sidder utrolig tæt på herbergerne,« lyder det fra socialborgmester i København, Mia Nyegaard.

Man besluttede derfor at oprette et nødherberg i Bavnehøjhallen på Enghavevej i den sydlige del af København.

Nødherbegret åbnede fredag og har siden da haft syv besøgende. Foto: Kasper Riising Vis mere Nødherbegret åbnede fredag og har siden da haft syv besøgende. Foto: Kasper Riising

Her er der 50 senge fordelt med 2,5 meters mellemrum. På hver af dem ligger et håndklæde, en pude, en sovepose og et tæppe.

»Anbefalingen lyder på, at man bør holde en afstand på to meter, så vi valgte at være på den sikre side, og placerer dem med lidt større afstand,« siger Mia Nyegaard.

Det er vigtigt for hende at understrege, at der ikke er tale om en karantænemulighed for de hjemløse. Det er forebyggende.

»Der var tre den første nat, og i går var der fire - men hvis der kommer et større behov i fremtiden, så er vi klar,« siger hun og fortsætter:

Sådan kan du hjælp Hvis du ønsker at hjælpe nogle af de mange hjemløse, der er i Danmark, så er anbefaler socialborgmester Mia Nyegaard, at man kontakter de herberg, der er i ens nærmiljø. Her har de både brug for mad og varme hænder. Hvis man ikke kan finde kontaktoplysninger, så vil borgmesteren gerne være behjælpelig med at videreformidle kontakt. Mia Nyegaard kan kontaktes på IL70@kk.dk

»Det er et lidt konservativt folkefærd, så det kan være lidt svært at rykke rundt på dem.«

Hallen har åbent hver dag fra klokken 21.

De hjemløse skal være ude igen om morgenen, hvor de bliver tilbudt morgenmad, kaffe og en sandwich.

Ud over det nyoprettede nødherberg, så er man i socialforvaltningen også i gang med at lede efter karantænemuligheder for de hjemløse.