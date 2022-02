Hvis du har købt en pose nødder for nylig, kan det være en god idé at læse med her.

Lidl Danmark tilbagekalder nemlig i øjeblikket deres 200g 'Pistachio Mix' af mærket 'Alesto'.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.



Tilbagekaldelsen skyldes, at produktet har fået påtrykt en forkert ingrediensliste, hvorfor allergenerne hvedemel og æg ikke fremgår af listen.



»Personer med allergi overfor hvedemel eller æg kan opleve allergiske reaktioner ved indtagelse af denne pistachio mix,« skriver de.

Lidl Danmark oplyser dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig fare forbundet med indtagelse af produktet, hvis man ikke er allergisk.

Nødderne er blevet forhandlet i Lidl-forretninger i hele landet.

»Lidl beklager de gener, som dette måtte medføre,« afslutter de.