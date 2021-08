Uden Pride dør vi.

Sådan lyder budskabet fra organisationen 'Lev og lad leve'. For selvom det måske ikke er noget, alle ser og oplever, så er hadforbrydelser fortsat et problem i Danmark.

Én af dem, der er taget med for at sætte fokus på sagen er 26-årige Noah Langkjær. For ham er en tur i for eksempel nattelivet ikke så simpel, som det kan være for størstedelen af danskerne.

»Risikoen for at blive udsat for en hadforbrydelse betyder, at jeg tænker meget over, hvordan jeg ser ud, hvad jeg har på, og om det ville være en god idé at ringe til en ven, som jeg kan have i røret, når jeg går hjem.«

Lige pludselig kommer han bagfra og tager kvælertag på mig Noah Langkjær

Han er transkønnet og har flere gange oplevet, at folk ikke respekterer hans grænser og nogle gange overskrider dem med mere end blot ord.

Før coronakrisen kom til Danmark, var han på en bar i København, der hedder Gay Copenhagen. Ude foran mødte han en mand, der spurgte ham, om han var en mand eller en kvinde.

Noah fortæller, han er transkønnet, og manden begynder at spørge ind til, hvilket kønsorgan Noah Langkjær har mellem benene.

»Det havde jeg ikke lyst til at svare på, og jeg prøvede at komme lidt væk. Det var meget ubehageligt og grænseoverskridende,« siger han og forklarer, at det hele foregik meget udramatisk.

»Senere stod jeg på dansegulvet med nogle venner. Lige pludselig kommer han bagfra og tager kvælertag på mig. Jeg får skubbet ham væk, og han forsvinder så lidt i mængden.«

Noah Langkjær var i chok over oplevelsen og endte derfor med ikke at kontakte en vagt.

»I sådan nogle situationer reagerer jeg ikke voldsomt. Det er noget, jeg har prøvet flere gange, så jeg har ikke lyst til at optrappe noget.«

Han har også oplevet, at folk har rørt ved hans krop uden samtykke. Han kunne i en periode næsten ikke være i nattelivet, uden nogen spurgte ind til hans kønsorganer eller rørte ved ham.

Faktisk har Noah Langkjær også oplevet ting, som han slet ikke er klar til at tale om. Det er noget, han heller ikke har talt med sine venner om endnu.

I 2019 blev der af politiet registreret 76 hadforbrydelser, der var rettet mod LGBT+-personer, mens en offerundersøgelse lavet af Rigspolitiet estimerer, at det reelle antal af minoriteten, der udsættes for hadmotiveret vold, er 1.600-2.700.

Organisationen 'Lev og lad leve' har i løbet af et år samlet 1.000 eksempler på hadforbrydelser og publiceret dem i bogen 'Stop hadet nu'.