Efter et mere end livslangt forhold er Nivea på spektakulær vis blevet droppet af deres eget reklamebureau.

Nivea er landet i en strid modvind, efter en telefonsamtale mellem selskabet og dets reklamebureau Foote, Cone & Belding (FCB) angiveligt er blevet lækket.

I samtalen kan man efter sigende høre Nivea svare kontroversielt tilbage på reklamebureauets forsøg på at sælge en reklame, hvor to mænd bliver filmet, mens de holder i hånd.

»We don't do gay,« lyder svaret fra Niveau ifølge News.com.au.

En udtalelse, der på dansk kan oversættes til noget nær: 'Vi gider ikke homoseksuelle', og som bestemt ikke er blevet taget godt i mod.

Flere vrede kunder har således igangsat en boykot af det verdenskendte hudplejebrand, mens videoer af kunder, der smider deres Niveau-cremer i skraldespanden, florerer på de sociale medier.



Nivea har benyttet sig af reklamebureauet Foote, Cone & Belding (FCB) i intet mindre end 100 år og bruger mere end 1,8 milliarder kroner på reklamer om året.

Udtalelsen fandt sted i forbindelse med et såkaldt konferenceopkald, hvor repæsentanter fra FCB skulle forsøge at præsentere den førnævnte reklame med to mænd hånd-i-hånd.

Den iskolde afvisning af reklameidéen kom efter sigende fra en overordnet i Nivea-koncernen - det er uvist hvem.

Ifølge News.com.au er en af de reklamemænd, der pitchede idén over for Nivea, selv homoseksuel.

Beiersdorf, der ejer Nivea, har over for Metro afvist at kommentere på 'påstande og spekulationer', men understreger, at den slags opførsel ikke bliver tolereret i firmaet.

»Vi forstår interessen i, at et langt samarbejde er slut, men vi beder om forståelse for, at vi ikke vil kommentere udokumenterede påstande. Ikke desto mindre vil vi gerne påpege, at de nævnte påstande ikke stemmer overens med værdierne hos Beiersdorf, Nivea eller vores ansatte verden over. Ingen form for diskrimination bliver - eller vil blive - tolereret.'

Reklamebureauet har udsendt en skriftlig udtalelse, hvor de forklarer, hvorfor de har droppet Nivea efter 100 års samarbejde.

'Der kommer et tidspunkt i alle langvarige forhold, hvor du reflekterer over, hvad du har opnået sammen, og hvor du sætter sejlene ind efter den rejse, du skal på i fremtiden. Nogle gange kræver den rejse, at man tager svære valg, som leder en ned af nye veje,' siger direktør Carter Murray.

I udtalelsen nævner reklamebureauet ikke noget om den yderst omtalte kommentar, som altså har sendt Nivea ud i en sand shitstorm og fået tusindvis af vrede kunder til at kalde selskabet for homofobiske.

Der florerer endda flere hashtags, som folk bruger for at tage afstand til den verdenskendte creme-virksomhed, såsom 'I don't do Nivea' og 'NOvea'.



Du kan se et par eksempler fra sociale medier herunder:

