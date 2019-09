Der faldt plader ned fra loftet, biler fik skræmmer og færgen skulle aldrig have sejlet fra Rønne.

Sådan lød krtikken fra nogle af passagerne efter, at færgen Max fra Bornholmslinjen sejlede fra Rønne mod Ystad 12.30 søndag middag i voldsomt blæsevejr.

Men selvom sejlturen var til den voldsomme side, så mener Nina Bernt Mejdahl, der var ombord på Max, at selskabets personale fortjener ros.

»Personalet håndterede situationen rigtig flot, da de ikke gik i panik samtidig med, at de var smilende, selvom bølgerne var meget høje,« siger hun til B.T.

Nina var ombord på Max med sin familie, og hun mener, at personalet håndterede den turbulente tur meget professionelt.

Nina Bernt Mejdahl fortæller, at hun har sommerhus på Bornholm sammen med sin familie, så hun er vant til sejlturen, men siger, at besætningen var gode til at hjælpe dem, der var utrygge.

»Hver gang de så nogen, der sad og var utrygge, så var de henne ved dem for at berolige dem og sige, at det hele nok skulle gå,« forsætter hun overfor B.T.

Færgen måtte opgive at sejle hele turen til Ystad på grund af det blæsende vejr, og efter 30 minutter på havet, valgte kaptajnen at sejle Max tilbage til Rønne.

Nina Bert Mejdahl siger til B.T., at solen skinnede i Rønne, så man blev lidt overrasket over, hvor slemt det var, da færgen kom ud på det åbne hav.

Færgen Max har modtaget meget kritik ovenpå sejlturen i søndags fra Rønne (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Hun tilføjer, at personalet hele tiden var synlige under turen, og de havde styr på, at folk blev siddende på deres sæde, som kaptajnen havde sagt, at de skulle for deres egen sikkerheds skyld.

»Man kunne hele tiden se minumum to fra besætningen, og de havde hele tiden styr på, at der ikke var nogen, der gik udenfor. Det var rigtig rart,« udtaler Mejdahl til B.T.

Ifølge Nina Bernt Mejdahl var skaderne på de forskellige køretøjer ikke så slemme, hvis man tager turens turbulens i betratning.

»Nogle af motorcyklerne var væltet, men der var ingen nævneværdige skader, mens der heller ikke var buler på vores eller andres bil, som jeg så det. Jeg synes, vi slap billigt.«

Nina Bernt Mejdahl fortæller, at mange på Bornholm er utilfredse med, at Molslinjen har overtaget færgerne (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Mejdahl følger en del med i, hvad der sker på Bornholm, fordi hun og familien har et sommerhus på øen.

Hun fortæller til B.T., at der har været en stor utilfredshed med Molslinjen, siden den overtog færgefarten til og fra Bornholm.

Det skyldes blandt andet, at der har været mange forsinkelser hos selskabet, som DR påpegede i sommers.

