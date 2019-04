Da Nina Boe Wille i januar måned hentede sin tre-årige datter fra børnehaven, fik hun nok.

Oplevelsen var så dårlig, at hun fik en klump i maven bestående af afmagt, dårlig samvittighed og ikke mindst vrede. Det var for meget. Derfor satte hun sig til tasterne og skrev et opslag på Facebook, som siden er delt mere end 15.000 gange.

I opslaget, som efterfølgende er blevet samlet op flere forskellige steder, beskriver Nina Boe Wille, hvordan hun kom til sin datters børnehave i Albertslund og oplevede et sandt kaos.

Klokken var ikke mere end 14.30, alligevel var der kun en enkelt voksen til cirka 15 børn på datterens stue. Det var på tidspunktet ikke unormalt i institutionen. Men det var det næste, der skete.

Da Nina Boe Wille kom ud fra stuen, stod en pædagog med den iPad, som børnene skal tjekkes ud fra. Pædagogen var i fuld gang med at finde nummeret på forældrene til et sygt barn, der skulle hentes.

Samtidig havde pædagogen ansvaret for puderummet. Og i samme sekund kom et barn ud fra puderummet. Barnet havde tisset i bukserne og græd som pisket.

»Så stod pædagogen der med et grædende barn, som skulle skiftes, pædagogen skulle også stadig have fat i forældrene til det syge barn og samtidig skulle hun holde øje med puderummet.«

»Hvordan skulle hun kunne være tre steder på en gang,« siger Nina Boe Wille.

Da det samtidig ikke længe inden var blevet meldt ud, at institutionen havde underskud på 1,2 millioner kroner, udmøntede afmagten sig i opslaget på det sociale medie.

»Jeg var bare så træt af situationen. Vi har oplevet, at pædagogerne i institutionen gik ned på stribe. De kæmpede hver dag for at få det hele til at hænge sammen, men institutionen havde på tidspunktet et kæmpe underskud, og ledelsen havde varslet nedskæringer og færre personale.«

»Jeg fik bare nok. Jeg kunne ikke rumme det mere, så jeg måtte bare ud med det,« fortæller Nina Boe Wille til B.T. om situationen, der førte til det lange opslag på Facebook.

Over to måneder senere er Nina Boe Willes opslag blevet delt mere end 15.000 gange, mens mere end 21.000 personer har reageret.

Nina Boe Wille står nemlig langt fra alene med klumpen i maven og den dårlige samvittighed over for sit barn.

På lørdag er der planlagt demonstrationer over hele landet fra Hjørring til Bornholm for at få bedre forhold og flere voksne i landets børneinstitutioner.

I hele 57 byer er der indtil videre varslet demonstration fra forældre, der har fået nok.

Og i skrivende stund er over 26.000 personer blevet medlem af en Facebook-gruppe, hvorfra demonstrationerne koordineres.

Det hele sker med sloganet 'Hvor er der en voksen'.

Nina Boe Wille skal også deltage. Hun tager sammen med andre forældre fra Albertslund til København, hvor en af de største demonstrationer finder sted på Bertel Thorvaldsens Plads ved Christiansborg klokken 13.00.

»Det er fantastisk med de her mange demonstrationer. Pædagogerne rundt om i landet har sagt fra længe. Nu er det forældrene, der skal på banen, for det er vores børn, som vi skal kæmpe for. De er vores fremtid,« siger Nina Boe Wille.