25-årige Nina Massara har boet i USA i de sidste fem år. Hun tog af sted, fordi hun elskede USA og den amerikanske drøm og kultur, 'for det var landet, hvor der var plads til alle'.

Men nu rejser hun hjem til Danmark igen.

»Mens Trump har været præsident, så er splittelsen i landet taget til. Den kultur for, at der er plads til alle, og du kan leve uforstyrret, synes jeg har ændret sig,« siger hun og fortsætter:

»Man er meget mere efter hinandens livsstil, og der er meget utryghed,« siger Nina Massara.

Nina Massara er blevet utryg ved at bo i USA. Donald Trump har splittet befolkningen, siger hun. Derfor flytter hun tilbage til Danmark. Vis mere Nina Massara er blevet utryg ved at bo i USA. Donald Trump har splittet befolkningen, siger hun. Derfor flytter hun tilbage til Danmark.

Nina Massara hører til på venstrefløjen. Hun har blomster i håret og klistermærker på sin bil, som er typiske for hendes politiske standpunkter. Der er for eksempel et med Christiania, som den dansk-amerikanske kvinde har taget med 'over there', men også et med Antifa.

»Tidligere så var det ikke et problem. Nu har jeg oplevet, at et billede af min bil har floreret på Facebook med beskrivelser af, hvor jeg bor, at man skulle holde sig fra mig, og at jeg var 'one of those',« siger hun.

»Jeg bor også i samme kollektiv som to transkønnede drenge, som har oplevet at blive overfaldet og chikaneret. De blev ikke banket, men det var meget ubehageligt. Sådan var det ikke for nogle år tilbage,« siger hun.

Nina Massara bor også i Nashville i sydstaten Tennessee. Det bliver ikke meget hvidere end det, som hun siger. Og selv om Davidson County, hvor Nashville ligger i, har stemt Biden, så er det meste af Tennessee ildrødt Trump-land.

Jeg er bange for, at de næste par måneder kan blive meget voldsomme Nina Massara, dansk-amerikaner

Der var bare ikke problemer før. Det er der nu, siger hun.

»Jeg har også arbejdet i nattelivet i Nashville, hvor jeg har oplevet overfald på hjemløse. Det er en virkelig væmmelig opførsel, som også er noget nyt,« siger Nina Massara, der i dag laver musik, men også arbejder på en kriselinje og en abortklinik.

»Abort er jo et politisk emne herovre, men også her er utrygheden og splittelsen steget. Jeg er jo også sådan en, der går med politiske klistermærker og pins i mine jakke. Sådan er jeg. Men jeg er aldrig blevet råbt ad før eller truet. Der er jeg blevet flere gange det sidste år,« siger hun.

Det ser ud til, at Biden vinder, selv om det jo ikke er sikkert endnu. Tror du, Biden kan ændre på den splittelse?

Nina Massara hører til på venstrefløjen. Hun har en karakteristisk tøjstil og går gerne med politiske budskaber på tøjet. Det har aldrig skabt problemer før, men i de senere år, efter Trump kom til, oplever hun i højere grad splittelse og utryghed. Vis mere Nina Massara hører til på venstrefløjen. Hun har en karakteristisk tøjstil og går gerne med politiske budskaber på tøjet. Det har aldrig skabt problemer før, men i de senere år, efter Trump kom til, oplever hun i højere grad splittelse og utryghed.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Trump har pustet til ilden og skabt den splittelse, som er sket i det amerikanske samfund. Jeg tror, at Biden kan ændre på det. Han er en god mand. Men jeg tror også, det vil tage lang tid,« siger Nina Massara.

»Jeg er bange for, at de næste par måneder kan blive meget voldsomme,« siger hun.

Nina Massara levede sine første år i USA. Hun voksede op i New Orleans og oplevede generelt et meget tolerant samfund. Familien på hendes fars side er amerikansk. Men hendes mor er dansk.

»Jeg kan godt finde på at flytte til USA igen, men for nu har jeg besluttet at tage til Danmark igen. Jeg har planlagt at læse til socialrådgiver. København er også en fed musikby, så jeg håber at starte på at lave musik igen,« siger hun.