» Børn og unge helt ned til 10-års alderen afpresser og truer hinanden i forbindelse med salg og køb af nikotinprodukter som Puff- og Elf Bars. Det er en foruroligende udvikling, der skal standses.«

Sådan lyder indledningen i en pressemeddelelse fra Frederikshavns Kommune, der advarer om de såkaldte Puff- og Elf Bars, der i længere tid haft et stramt greb om de unge i Danmark.

»Det er meget foruroligende, at de her ulovlige nikotinprodukter bliver brugt af børn helt ned til 4. klasse. Det skal vi have sat en stopper for. Men dette er ikke noget, vi som kommune kan løse alene,« lyder det fra Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget, i pressemeddelelsen.

»Derfor vil jeg gerne appellere til alle forældre – tag en snak med jeres børn om, hvilke konsekvenser – både sundhedsmæssige og sociale – det har at bruge de her nikotinprodukter.«

Puff Bar ligner små aflange opladere, der fungerer som e-cigaretter. Man kan få dem med sliksmag som jordbær eller tuttifrutti. Der er bare den hage ved dem, at de er ulovlige, og der har været flere eksempler på, hvordan man har fundet puff bars med nikotin svarende til 200 cigaretter.

»Det er meget rystende at høre om børn i så ung en alder, der bruger afhængighedsskabende nikotinprodukter. Den udvikling skal vi have vendt. Vi har i høj grad brug for, at forældrene tager et ansvar og taler med deres børn og unge om de her produkter,« siger udvalgets næstformand, Vibe Dyrberg, i pressemeddelelsen.

»Mange børn og unge tror nemlig, at det ikke er farligt, fordi det ikke lugter eller smager dårligt. Men børnene skal forstå, at selv et kortvarigt forbrug af nikotinprodukter kan have langvarige fysiske konsekvenser.«

Frederikshavn Kommune skriver, at der frem mod sommerferien vil blive givet informationsmateriale til alle forældre med børn i 4. til 9. klasse om Puff- og Elf Bars, og der vil også være informationsmøder for forældrene.