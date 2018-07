En middag med en bekendt kvinde udviklede sig lystigt for 51-årige Nikolaj. Seks måneder senere var den lystige stemning dog fordrevet, da hun meddelte ham, at hun var gravid.

»Jeg føler mig manipuleret og brugt, så hun kunne få det her barn. Jeg føler mig udnyttet som et redskab, der blot skulle bruges til at udfylde tomrummet i hendes liv.«

Så klar er 51-årige Nikolajs holdning til, hvad der skete en nat tilbage i 2012. En nat, hvor han og en bekendt 36-årig kvinde fandt sammen efter en middag og dyrkede sex. Ubeskyttet.

Nikolaj er overbevist om, at kvinden, som han kun var sammen med seksuelt den ene gang, handlede ud fra en skjult dagsorden om at blive gravid.

»Hun var 36 år, og uret tikkede. Det tænkte jeg ikke over der, men efterfølgende har det styrket min mistanke om, at hun gjorde det med vilje. Ud over børnebidrag har hun frabedt sig al hjælp. Havde det været et uheld, og havde hun været nogenlunde rationelt tænkende, havde hun taget imod hjælpen i stedet for at stå alene med det hele,« siger Nikolaj til B.T. og fortæller, hvordan han efterfølgende har slået sig selv oven i hovedet over ikke at tage et kondom på.

Vi hører indimellem påstande fra manden om, at han er blevet snydt ind i det, men det er svært at sige, hvad der er op og ned, for det er de færreste kvinder, der vil indrømme, at det hænger sådan sammen. Kirsten Rosenkilde Olsen, kontorchef i Statsforvaltningen

Nikolaj er ikke hans rigtige navn. Han ønsker at sætte fokus på problematikken, men tør ikke risikere, at forholdet mellem ham og kvinden bliver forværret yderligere, hvis han står frem med fuld identitet. I dag er forholdet ikke godt, og al kommunikation mellem ham og kvinden sker gennem Statsforvaltningen.

Fik besked efter seks måneder

Efter den skæbnesvangre nat talte Nikolaj og kvinden sammen med jævne mellemrum. Dog var det først efter seks måneder, at situationens alvor blev forelagt ham.

»Vi mødtes på en café, og her sagde hun, at hun var gravid. Hun fortalte, at hun havde uregelmæssige blødninger på grund af stress og derfor først selv havde fundet ud af det, da hun købte en graviditetstest,« siger Nikolaj.

Efter Nikolaj havde taget nyheden ind, snakkede de om, at han - hvis han ville det - skulle have fælles forældremyndighed, og der skulle tages en faderskabstest. Det ville Nikolaj gerne. Han havde selv skabt situationen ved at være upåpasselig og måtte derfor også leve op til sit ansvar.

»Alt det blev dog ved snakken. Testen blev hun ved med at udskyde, og jeg var ikke med til noget som helst. Jeg så først min søn 10 måneder efter, han var født,« siger Nikolaj, der i dag fra Statsforvaltningens side har fastlagt samvær med sin søn hver 14. dag.

Hun vil ikke involvere mig i noget som helst. Hun vil ikke lade mig støtte og være en del af hans opvækst. Hun kører sit eget ræs. Nikolaj, ufrivillig far

Myndighederne kender problemet

Hvor mange mænd, der ligesom Nikolaj føler sig ført bag lyset og snydt til at være far, findes der ikke et overblik over. Foreningen Far, som varetager fædres rettigheder, anslår, at der er tale om nogle hundrede om året.

Hos Statsforvaltningen kan man ikke sætte tal på, men er ligeledes bekendt med sager, hvor far og mor har en forskellig opfattelse af, hvad der blev sagt - eller måske snarere ikke sagt under undfangelsen:

»Vi hører indimellem påstande fra manden om, at han er blevet snydt ind i det, men det er svært at sige, hvad der er op og ned, for det er de færreste kvinder, der vil indrømme, at det hænger sådan sammen. Men påstanden hører vi, og uanset om det er rigtigt eller ej, gør det bare, at samarbejdet, såfremt faderen ønsker at komme på banen, får en rigtig dårlig start,« siger Kirsten Rosenkilde Olsen, der er kontorchef i familieretten i Statsforvaltningen.

Solgte sin lejlighed i København

Inden Nikolaj, som er uddannet jurist, fandt ud af, at han skulle være far, boede han i sin egen andelslejlighed i København. For at være tættere på sin søn og ikke bruge unødig transporttid, når samværet var så begrænset, som det var, valgte han at rive sin tilværelse op med rode.

Han solgte sin lejlighed og bor i dag i Jylland. Her lejer han en lille lejlighed og har købt et kolonihavehus, hvor han og sønnen kan være sammen.

»Det er virkelig hårdt at rykke det hele op og flytte væk fra alt det og dem, man kender. Det er ensomt, og selvom jeg prøver at leve op til mit ansvar, så føler jeg ikke, jeg får lov til det,« siger Nikolaj, som selv er skilsmissebarn og den dag i dag stadig kæmper med konsekvensen af sine forældres brud. Derfor gør det også ekstra ondt, at deres søn nu er blevet lusen mellem to negle:

»Hun vil ikke involvere mig i noget som helst. Hun vil ikke lade mig støtte og være en del af hans opvækst. Hun kører sit eget ræs og forsøger at skabe en forældrefremmedgørelse, hvor hun prøver at påvirke ham til at have en negativ opfattelse af mig. Det gør virkelig ondt,« slutter Nikolaj.

B.T. ville gerne have talt med moderen, men for ikke at forværre Nikolajs forhold til moderen og derigennem stille ham dårligere i forhold til samværet med sin søn, har Nikolaj frabedt sig at indhente moderens version. Det har B.T. respekteret.

