I sin fritid skriver Nikolaj med mange forskellige mænd. Men ikke som Nikolaj. Nogle gange hedder han Kirsten, andre gange hedder han Birgit.

'Du virker supersød og interessant. Jeg vil gerne lære dig bedre at kende.'

Sådan skriver Nikolaj til flere mænd i løbet af dagen inde på forskellige chatforummer. For hver sendt besked får Nikolaj lige knap en krone i løn.

Og det kan hurtigt løbe op i mange penge, da han snildt kan skrive 100 beskeder i timen.

De mænd, han skriver med, har ingen anelse om, at det ikke er Kirsten, der sidder bag skærmen, men at det i virkeligheden er 21-årige Nikolaj.

Hver gang mændende svarer Nikolaj - eller nogle af de andre såkaldte 'chat-agenter' - betaler de 10 kroner. På den måde tjener datingsiderne hurtigt penge ind.

Da Nikolaj blev ansat, fik han tilsendt et flere sider langt dokument af sin arbejdsgiver, hvor der står, hvordan man kan skrive til mændende for at holde fast i dem.

Og det er for eksempel ved at stille spørgsmål i hver besked eller netop manipulere med dem, så de føler, de bliver nødt til at svare - og på den måde bruge penge.

Sådan bliver chat-agenterne rådet til at skrive med kunderne på datingsiderne Lad samtalen flyde. Vær opmærksom på spørgsmål eller emner, der tidligere er blevet skrevet om og tag noter.

Svar med vedkommendes navn for at give det personlighed. Brug gerne smiley'er.

Vær kreativ! Start en spændende samtale, som I begge kan relatere til/vil finde interessant. Fortæl historier og vittigheder. Det kan gøre både chatten og dit job nemmere!

Et godt eksempel er 'favoritter'. For eksempel 'favorit-mad', 'favorit-destination', 'favorit-musik' osv. Det er alt sammen nemt at chatte om, især i starten af samtalerne.

Stil en masse spørgsmål og inkluder spørgsmålstegn. Dette kan fange klientens opmærksomhed og du får med større sandsynlighed et svar.

Spørg dig selv, når du skal formulere en besked: 'Hvis jeg modtog denne besked, ville jeg smile af den? Ville jeg have lyst til at tale med personen?'

Skriv al info om chatten i info-boksen (Chat-agenterne opretter en info-boks til hver samtale, hvor man samler information fra samtalerne om personen, så man ikke kommer til at skrive noget forkert til vedkommende, red.)

Prøv at stille interessante spørgsmål i et forsøg på at tvinge kunden til at svare på beskeden.

Skriv lange svar. Vis dem, du er interesseret.

Skriv svar, der er 'normale'. Reager på, hvad kunden skriver til os, som man ville reagere i virkeligheden på for eksempel en bar.

Vi bør også overveje, hvad kunden siger og inkludere det i vores svar, så han/hende ved, det er en 'ægte' person, der svarer.

Inkluder følgende i dine beskeder: Interessante spørgsmål, søde kommentarer, god humor og vær sjov! Husk, at kunden godt vil have en god oplevelse. Vis altid, at vi er flirtende, søde og sjove, og at vi er på udkig efter de 'samme ting', som vores kunder er.

Tal gerne om mangel på sex. Det kan være en god måde at begynde en samtale om gamle forhold, hvad vi vil have nu, seksuelle fantasier og gør gerne kunden liderlig!

»Mændende spørger tit, om vi snart kan mødes. Men så er det, man skal blive lidt sur - måske manipulere lidt med dem - og skrive: 'Jeg forstår ikke, hvorfor du presser mig.' For så kan man lokke dem til at bruge flere penge på det, selvom de i realiteten aldrig får et møde,« siger Nikolaj til B.T.

Nikolaj fortæller, at mændende er mellem 18 og 80 år og ofte er ensomme sjæle, der søger et fast forhold og en at dele en fremtid med. Og det kan godt gøre ondt på moralen.

»Man finder hurtigt ud af, at det ikke er særligt sjovt. Jeg ser mig ikke som den med mest moralsk anlagte her i verden, men selv jeg kan ikke holde til at skrive med dem og se dem blive behandlet sådan. Det trigger mig, at det er virkelige folk, og at det eneste, der gør dem glade, er, at de har den her 'uægte' person at skrive med,« siger Nikolaj.

Nikolaj har også prøvet at skrive med den samme mand fra ti forskellige profiler på én gang. På den måde kan pengene hurtigt rulle ind på kontoen. Og ud af mandens.

Her er et site, hvor Nikolaj chatter med brugerne. Til højre kan man se Nikolajs bruger. Her står der, at han hedder Karen, er 21 år og er fra København. Til venstre kan man se, at en mand på 38 år har skrevet. Den røde knap, hvor der står 'Panik Room', skal man trykke på, hvis vedkommende viser selvmords-tegn. Vis mere Her er et site, hvor Nikolaj chatter med brugerne. Til højre kan man se Nikolajs bruger. Her står der, at han hedder Karen, er 21 år og er fra København. Til venstre kan man se, at en mand på 38 år har skrevet. Den røde knap, hvor der står 'Panik Room', skal man trykke på, hvis vedkommende viser selvmords-tegn.

Har du mistanke om, at du har skrevet med en såkaldt 'chat-agent'? Så vil B.T. rigtig gerne høre fra dig på lope@bt.dk

»Det er også ofte mænd, der har tydelige tegn på, at de ikke er stabile. Det er mænd, der ikke burde være på en datingside.«

Ofte ligger der op mod 100 beskeder i kø, der mangler at blive besvaret. Og hvis der er nok chat-agenter online, bliver han også sat til at 'aktivere' andre mænd, som ikke har været aktive i 12 til 24 timer.

»Jeg har lige svaret på en aktivering, fordi det er to dage siden, han har svaret sidst. Så jeg skal sørge for, at han bliver inde på sitet og bruger penge,« siger Nikolaj, som fortæller, at han via dokumentet også har fået hjælp til, hvordan man kan aktivere folk på ny i en samtale.

»Så skriver jeg for eksempel: 'Hej søde. Jeg har ikke hørt fra dig i noget tid. Har du travlt? Skriv tilbage baby.' Eller: 'Hey, du svarede aldrig, er du ikke interesseret i mig længere? Har jeg gjort noget forkert?'«

Her kan man se, hvordan skærmen ser ud for Nikolaj. Til venstre er hans bruger. De gule beskeder er hans. Til højre er mandens bruger, som er sløret, ligesom svarene er sløret. Øverst kan man se, at der er 86 beskeder i kø. Vis mere Her kan man se, hvordan skærmen ser ud for Nikolaj. Til venstre er hans bruger. De gule beskeder er hans. Til højre er mandens bruger, som er sløret, ligesom svarene er sløret. Øverst kan man se, at der er 86 beskeder i kø.

Det hele startede, da Nikolaj faldt over en annonce på Facebook. I annoncen blev der reklameret for et arbejde i kundeservice for et firma, hvor man også havde mulighed for at arbejde hjemmefra.

Han ansøgte hurtigt, og jo længere i processen han kom, jo mere fik han at vide om jobbet.

Og til sidst fik han fortalt, at han skulle være en chat-agent.

»I starten tænkte jeg 'haha, det er da meget sjovt, at man kan tjene penge på at skrive med mænd online.' Indtil det rammer én, at det her påvirker andres liv rigtig voldsomt, og du snyder dem jo fuldstændigt. Ikke nok med, at de falder for en falsk profil, så smider de penge væk på ingenting og deler intime detaljer om deres liv til en som mig,« siger Nikolaj.

»Mange af de her mænd har brugt op til et år og tusindvis af kroner på en person, der ikke findes. På en løgn,« siger Nikolaj, som dog venter med at stoppe med sit arbejde. For så er han bange for at blive opdaget i at have udtalt sig til B.T.

Nikolaj har nemlig underskrevet en kontrakt og samtidigt skrevet under på, at han har tavshedspligt og vil kunne blive sagsøgt for 100.000 kroner.

Nikolaj vil gerne stå frem for at få sat en stopper for chat-agenter. Han mener nemlig ikke, at det er okay.

B.T. har forsøgt at få fat i firmaet bag chat-agenterne, men de har ikke vendt tilbage.

'Nikolaj' er ikke hans rigtige navn. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.