B.T. bragte søndag historien om Nikolaj, der får penge for at chatte med mænd på nettet fra falske datingprofiler. Nu afslører B.T., hvilke hjemmesider det drejer sig om.

Firmaet bag chat-agenterne, hvor Nikolaj også er tilknyttet, hedder Cloudworkers. De rekrutterer chat-agenterne og sender dem videre til datingsiderne.

De to største datingsider, der benytter sig af chat-agenter, er siderne iDates og Mydates.

På Mydates står følgende:

'Er kemien ægte? Tid til at tage til det næste niveau og mødes ansigt til ansigt' samt 'På Mydates vil du altid finde medlemmer, som er parate til at mødes'.

Men det er ikke sandheden.

Hvis man klikker rundt på Mydates' hjemmeside og læser vilkårene, står der følgende:

'Boranu (firmaet bag Mydates og iDates, red.) bruger professionelle, falske profiler og operatører for at underholde brugerne, som ikke kan identificeres i systemet. Denne service er af allerhøjeste kvalitet. Møder i virkeligheden er ikke muligt med disse operatører. Brugere kan kun sende dem beskeder inde i portalen.'

Men det stemmer altså ikke overens med, hvad der står på forsiden.

Det er nemlig umuligt for brugerne at mødes med, hvad de tror er kvinder, da det eksempelvis kan være Nikolaj, de chatter med, og ikke 37-årige Kirsten, som de ellers kunne forledes til at tro.

På kanten til bedrageri

I historien, B.T. bragte søndag, beskriver Nikolaj også, hvordan han får gode råd fra sin arbejdsgiver om, hvordan man kan holde fast i mændene uden at mødes med dem.

Mændene betaler nemlig 10 kroner pr. besked, de sender, hvorfor det er vigtigt for chat-agenterne at holde gang i samtalen. Det kan de gøre ved at stille spørgsmål i hver besked eller netop manipulere med dem, så de føler, de bliver nødt til at svare.

»Mændene spørger tit, om vi snart kan mødes. Men så er det, man skal blive lidt sur – måske manipulere lidt med dem – og skrive: 'Jeg forstår ikke, hvorfor du presser mig.' For så kan man lokke dem til at bruge flere penge på det, selvom de i realiteten aldrig får et møde,« sagde Nikolaj søndag til B.T.

Ifølge Jakob Steenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, er det ikke første gang, at man støder på fænomenet 'chat-agenter'.

»Det er noget, jeg vil anbefale, at man holder sig langt væk fra og er kritisk over for. Det værste her er jo, hvis forbrugere bliver vildledt. Og i bund og grund bliver snydt af det her,« siger Jakob Steenstrup til B.T.

»Udgangspunktet for de fleste brugere vil nok være, at når man går ind på et datingsite, så forventer man, at man kan møde rigtige mennesker og skrive med rigtige mennesker. Og hvis det ikke er tilfældet, og det er fiktive profiler og er rent spil for galleriet, skal det stå med flammeskrift på side et.«

Jakob Steenstrup mener nemlig, det er direkte ulovligt, at det er gemt væk i nogle vilkår, at det er falske datingprofiler, som det er tilfældet med Mydates.

Det drejer sig om følgende datingsider moden.dk

hemmeligkontakt.dk

fraekkemodenflirt.com

fraekvoksenflirt.com

voksenflirtkontakt.com

danskflirtparadis.com

chatsmedfordele.com

hurtigflirt.dk

hemmeligflirtservice.com

cougarcontactdanmark.com

modenbasen.com

fraekkeprofiler.com

flirtbesked.dk

modentflirtmarked.com

anonymesmflirts.com

hemmeligedanmark.com

fairymore.com

modenflirtkontakt.com

hemmeligsexservice.com

hemmeligsexkontakter.com

pickandenjoy.com

flirtekontakter.dk

shemaleflirt.dk

minehemmeligeshemales.com

hemmeligshemalekontakt.com

dinehemmeligeshemales.com

dkkontakter.com

dkflirtklub.com

»Det gør det også endnu værre, at man potentielt kan komme af med rigtig mange penge i den tro, at man skriver med rigtige mennesker. Jeg vil sige, det er vildledende og efter min opfattelse på kanten med straffelovgivningen og decideret bedrageri,« siger Jakob Steenstrup.

Ud over iDates og Mydates drejer det sig om hele andre 32 datingsider, der benytter sig af falske profiler for at lukke kunderne til at betale de 10 kroner pr. besked.

B.T. har siden fredag forsøgt at få fat på firmaerne Cloudworkers og Boranu. De er dog ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.