På torsdag pynter massevis af udhulede græskar i haver og på trappetrin i hele landet i anledning af Hallloween.

Men stod det til kendiskokken Nikolaj Kirk, skulle græskarrene 'stoppes i kæften på Halloween-fanatikerne.' Bogstaveligt talt.

'Vi vil have græskar ind i vores køkkener og ikke på terrasse, altanen eller vindueskarmen. De skal bages, koges, braiseret, svinges og steges. De skal spises igen og igen, så kroppen næsten strutter af fibre og gode vitaminer her i de kolde måneder,' skriver Nikolaj Kirk i et langt opslag på Facebook.

Her raser han over, at danske forældre bruger græskar til at pynte med 'til ingen verdens nytte andet end at fedte for deres børn' frem for at spise dem.

Kok Nikolaj Kirk opfordrer til, at vi spiser græskar frem for at bruge dem som pynt Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Kok Nikolaj Kirk opfordrer til, at vi spiser græskar frem for at bruge dem som pynt Foto: Thomas Lekfeldt

I opslaget gør den populære tv-kok rede for, hvordan vi i Danmark har haft tradition for at spise græskar i århundreder, og at meget tyder på, spisen kan spores helt tilbage til 7000 år før hvor tidsregning, hvor indianerne, ifølge Nikolaj Kirk, dyrkede græskarrene.

'Nak og Æd'-værten slår i sit opslag også fast, at græskar er rige på vitaminer, mineraler og fibre, og han kommer med en række konkrete forslag til, hvordan danskerne kan tilberede lækre retter og tilbehør med græskar. Inspiration, du kan hente i opslaget her.

Traditionen med at skære græskar ud som lygter er ellers blevet voldsomt populær de seneste år, og Coop har fordoblet græskarslaget siden 2007, skriver Handelsbladet.

Efter amerikansk forbillede klæder børn sig ud og går fra dør til dør den 31. oktober og beder om slik.

Men vi skal finde på noget andet at underholde vores børn med end Halloween, skriver Nikolaj Kirk.

'Lad os stoppe Halloween helvede og lad os æde dem i stedet for, så må børn derimod hygge sig med deres Ipad!', mener kokken.

Flere i kommentarsporet gør dog Nikolaj Kirk opmærksom på, at de spiser indmaden, når de skærer græskarret til en lygte, og at det dermed ikke er helt spildt.

B.T. har forsøgt at få fat i Nikolaj Kirk for at tale med ham om hans populære opslag, der er blevet delt 133 gange, men han er ikke vendt tilbage.