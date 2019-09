12-årige Nikolaj Lyngholm var på vej til Kildedamsskolen i Tølløse sammen med sin ven.

Men inden de nåede så langt, blev Nikolaj Lyngholm overfaldet af en cyklist med knytnæveslag i hovedet og en fod på brystet.

Nikolaj Lyngholm beskriver overfaldsmanden som en ældre herre med rynker i panden, og det chokerer hans far, Ronnie Lyngholm.

»Jeg er chokeret over, at en voksen mand kan finde på at overfalde en dreng på den måde,« siger han til B.T.

Nikolaj Lyngholm har fortalt sine forældre, at cyklisten blev fornærmet over, at Nikolaj påpegede, at manden cyklede i den forkerte side, og at han skulle over i den modsatte side af vejen.

»Han stopper med det samme, hvorefter han fyrer Nikolaj en knytnæve i hovedet, så han falder til jorden. Derefter sætter han en fod på brystet af ham, mens han truer ham,« fortæller Ronnie Lyngholm til B.T.

Ronnie Lyngholm tilføjer, at hans søn efter omstændighederne har det okay, men han får ikke lov til at gå alene på vejen lige med det samme.

»Vi skal lige afvente og se, om der kommer en reaktion fra ham, mens hans mor og jeg det næste stykke tid starter bilen op for at hente og bringe ham. Der går lidt tid, inden må gå alene igen.«

På nuværende tidspunkt har ingen vidner henvendt sig til politiet omkring cyklisten, der bar en hvid cykelhjem, solbriller og en sort t-shirt med T.Hansen trykt nederst, men Ronnie Lyngholm er helt overbevist om, at hans søn vil kunne genkende ham.

»100 procent. Nikolaj husker godt, så hvis han skulle møde ham igen, vil han helt sikkert genkende ham,« fortæller han til B.T.

Ronnie Lyngholm mener, situationen varede et par minutter, og at begge drenge blev meget forskrækket.

»Det varede ikke længe, og selvom Nikolaj fik slagene, så blev hans ven også helt vildt bange og frøs som en istap uden at vide, hvad han skulle gøre, og det er forståeligt, når de ikke er ældre,« slutter han overfor B.T.