Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, trækker sig som borgmester efter flere ugers hård kritik i medierne.

'Min kæreste og mor til mine tre børn er i det sidste stykke tid blevet udsat for ting, som jeg ikke kan acceptere,' skriver Grünfeld sent onsdag aften på Facebook.



'De skal ikke trues, de skal ikke antastes på vores hjemadresse, skriver han og fortsætter:

'Desuden skal min person naturligvis ikke overskygge Alternativets grønne projekt'.

43-årige Niko Grünfeld har været under stor beskydning for at angive urigtige oplysninger om sit CV, på grund af indretningen på sit kontor, som er blevet ommøbleret for 130.000 kr, og et ansættelsesforhold på Københavns Rådhus.

Tirsdag i denne gik Grünfeld ud og sagde undskyld for at have begået fejl. Det skete samme dag som Radio24syv bragte historien om, at Grünfeld i forbindelse med kommunalvalget i fjor havde oplyst i sit CV, at han havde en master i positiv psykologi. Det var dog en urigtig oplysning, hvilket fik Grünfeld at sige 'undskyld' på sin Facebook-side med henvisning til, at han som borgmester '...skal jeg stå til ansvar'. Og nu er det altså slut med at møde ind på borgmesterkontoret i København.



'Jeg tror ikke på at gøre noget halvhjertet, så jeg siger tak for nu. Og glæder mig over alt det gode, jeg har opnået sammen med resten af Alternativet, siden vi begyndte denne rejse for snart fem år siden,' skriver Grünfeld sent onsdag aften på Facebook.

Muligvis allerede torsdag vil Alternativets gruppe i borgerrepræsentationen udpege en afløser til borgmesterposten, ifølge Ritzaus oplysninger.

BLÅ BOG: Niko Grünfeld blev taget i rod med sit cv Alternativets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, kom i stormvejr på grund af forkert cv. Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, har undskyldt, men kultur- og fritidsborgmesteren i København kan ikke forklare, hvorfor han flere gange har oplyst forkerte ting i sit cv. Specifikt omkring sine uddannelser. Nu trækker han sig fra posten. Her er borgmesterens blå bog: * Navn: Niko Grünfeld. * Født 13. marts 1975 og opvokset i Sønderborg. * Medstifter af Alternativet. * Kultur- og fritidsborgmester i København siden kommunalvalget i 2017. * Har tidligere været spidskandidat til Folketinget, men er ikke blevet valgt ind. * Har studeret økonomi, ledelse og organisationsteori (HD) på Handelshøjskolen i Aarhus og suppleret med certificeringer inden for ledelse, meditation og psykologi fra skoler i blandt andet USA og England. Kilde: Københavns Kommune. /ritzau/

Det har sent onsdag aften ikke været muligt for B.T at få en kommentar fra Niko Grünfeld.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, har modtaget nyheden om, at Grünfeld trækker sig, med stor ærgrelse.

»Det er Nikos egen beslutning, siger Uffe Elbæk over for Ritzau.

Niko Grünfeld, der medstifter af Alternativet, var i 2017 partiets spidskandidat til kommunalvalget i København. Under valget fik Alternativet 10,5 procent af stemmerne.