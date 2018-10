Fredag morgen forklarede Alternartivets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, hvordan det kan være, at flere medier har skrevet, at han har en mastergrad i positiv psykologi fra Aarhus Universitet.

Universitetet udbyder nemlig slet ikke en sådan uddannelse, fortæller Radio24syv Morgen fredag.

Det er blandt andet netavisen Altinget, der i en faktaboks til et interview med Niko Grünfeld skriver, at han har taget uddannelsen i positiv pyskologi.

En faktaboks, som Niko Grünfeld sammen med resten af interviewet fik til gennemsyn før offentliggørelsen.

Korrektion til @nikogrunfeld - i modsætning til, hvad Niko har udtalt til @Radio24syv , så har han fået Blå bog og CV til godkendelse i separat mail. Ikke sammen med en fuld artikel.

Niko retter endda sit fødselsår, men lader resten stå.#dkpol pic.twitter.com/CQeI8ueu06 — Kim Rosenkilde (@kim_rosenkilde) October 12, 2018

Over for Radio24syv erkendte Niko Grünfeld at have set faktaboksen - samitidg med interviewet vel at mærke.

»Jeg har overset den her fejl. Jeg var højst sandsynligt mere optaget af citaterne,« forklarede han i programmet.

Det viser sig nu at være en decideret løgn.

Altingets journalist Kim Rosenkilde, der lavede interviewet, fremlægger på Twitter en e-mail, der dokumenterer, at Niko Grünfeld fik både blå bog og cv til godkendelse i en seperat e-mail.

Her kan man se, at den ikke-eksisterende uddannelse fremgår under punktet 'uddannelse'.

Alligevel rettede Niko Grünfeld det ikke.

I stedet rettede han sit fødselsår fra 1965 til 1975.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Niko Grünfeld.