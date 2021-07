I fem årtier trak Charlie Robinson seerne til skærmen som en del af NBC-serien Night Court.



Og gennem karrieren medvirkede han i et utal af teaterstykker, film og serier som 'The Fresh Prince of Bel-Air,' 'NCIS' og 'Buffalo Bill.'

Men nu bliver det ikke til flere optrædener.

I søndags mistede Charlie Robinson livet. Stjernen blev 75 år gammel. Det beretter flere medier.

Charlie Robinson blev født i den amerikanske by Houston.

Han begyndte sin karriere som sanger for R&B-grupperne 'Archie Bell and the Drells' og 'Southern Clouds of Joy,' og i slutningen af 1960'erne blev han introduceret for skuespillet.

Derfra tog det hurtigt fart.

Charlie Robinson flyttede til Hollywood og skabte en succesfuld karriere på skærmen med et hav af roller og gæsteoptrædener.

Robinson vandt flere priser for sit arbejde. Blandt andet en Ovation Award for 'bedste skuespiller' og en NAACP Theatre Award for rollen som 'Simon' i 'The Wipping Man.'

Charlie Robinson døde ifølge flere medier af et hjertestop foranlediget af en kræftsygdom.