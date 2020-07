Niels Lyksted besøger tit det fredede område Amager Fælled for at knipse et par billeder af en flot solopgang.

Og han var i gang med det helt samme søndag morgen klokken cirka 5.00, da han pludselig registrerede noget besynderligt.

»Jeg plejer jo at være mutters alene, når jeg er i Amager Fælled på det her tidspunkt, men allerede da jeg var ved DR Byen (tæt på Amager Fælled, red.), kunne jeg høre noget musik,« fortæller fotografen til B.T.

Inde i Amager Fælled så han masser af berusede mennesker forlade stedet, og da Niels forfulgte musikken, der blev højere og højere, kom han til et sted, hvor der lå et hav af cykler.

Og inde bag dem, ja, der stod der, hvad Niels vurderer som cirka 300 mennesker og festede til høj musik.

»Jeg er gammel koncertarrangør og har et ret godt blik for, hvor mange mennesker der er, og det lignede omkring 300 personer. Og jeg kan sige dig, at der ikke var afstand,« fortæller han.

Lige nu må man maksimalt være samlet 100 mennesker, så Niels vidste allerede dér, at de festglade mennesker brød loven.

Men det var ikke det værste.

Sådan så det ud, da Niels Lyksted stod i Amager Fælled klokken 5.30 og fandt sit kamera frem Foto: Niels Lyksted Vis mere Sådan så det ud, da Niels Lyksted stod i Amager Fælled klokken 5.30 og fandt sit kamera frem Foto: Niels Lyksted

Amager Fælled er nemlig et fredet område af hensyn til den fine natur og dyrelivet.

»Man ærgrer sig da gevaldigt over, at så mange mennesker holder fest i sådan et område. Musikken var så høj, at dyrerne på ingen måde kunne flygte fra den,« fortæller han.

Og så er der de manglende toiletter.

»Det var virkelig ulækkert, for når der er samlet 300 mennesker - og sikkert flere tidligere på aftenen - så tisser de jo alle vegne,« siger han.

Niels Lyksted tog flere billeder af festen, og dem lagde han ind på Facebook-gruppen Amager Fælleds Venner, hvor mange af gruppens medlemmer tager afstand fra den store fest på det fredede område.

Men det skulle også vise sig, at festen ville fortsætte mange timer endnu, efter Niels tog hjemad.

Han valgte nemlig ikke at melde det til politiet, men det var der en borger, der gjorde, da klokken passerede 10.00.

Derfor mødte Københavns Politi op i Amager Fælled og lukkede festen ned klokken 10.41.

På dette tidspunkt var der kun 50 personer tilbage, så Københavns Politi kunne ikke uddele bøder i forbindelse med overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

»Vi lukkede festen ned, men kunne ikke gøre mere, så man skulle da have meldt festen til politiet tidligere i stedet for at skrive til jer,« fortæller Københavns Politis vagtchef til B.T.