Fredag skulle Niels hente en pakke. En simpel dagligdagsopgave, som normalt kan overstås på få minutter.

Men ikke denne gang.

Foran Niels Stoktoft Overgaard i køen i den lokale pakkeshop i Amager Centeret i København stod nemlig 138 andre.

»Jeg kunne godt se, at der var mange mennesker, da jeg ankom, og da jeg trak et nummer, kunne jeg se, at der var 38 foran mig,« fortæller Niels Stoktoft Overgaard til B.T.

Han fortalte første gang om episoden til KøbenhavnLIV.

»Men jeg fandt hurtigt ud af, at der altså var 138 foran mig. Folk, der fik udleveret deres pakker, da jeg kom, sagde, at de havde ventet i halvanden time på at få dem,« forklarer Niels Stoktoft Overgaard desuden.

»Og så blev jeg sur, selv om jeg prøver på at undgå det,« tilføjer han.

I pakkeshoppen var ifølge Niels Stoktoft Overgaard blot en enkelt medarbejder i gang med at udlevere pakker, mens to andre ude bagved tog sig af at lægge de mange, mange pakker, som var ankommet, på plads.

»Vi spurgte, om hun ikke kunne få fat i nogle flere, men det kunne hun ikke,« fortæller Niels Stoktoft Overgaard.

Han fortæller endvidere, at han i første omgang havde bedt om at få sin pakke sendt med PostNord til Kvickly på Strandlodsvej i nærheden af Amager Centeret.

Men herfra var den blevet omdirigeret til en kiosk, fordi der ikke var plads til flere pakker.

Det havde imidlertid vist sig, at der heller ikke var plads i kiosken, og derfor var Niels Stoktoft Overgaards pakke sammen med mange, mange andre i sidste ende blevet leveret til pakkeshoppen i Amager Centeret.

De mange kunder, som måtte vente i Amager Centeret, viste forståelse for medarbejderens situation, fortæller han.

»Der var ikke dårlig stemning. Folk snakkede stille og roligt om det og havde ondt af hende,« siger Niels Stoktoft Overgaard.

Han er imidlertid træt af, at der igen i år tilsyneladende er en mangel på pakkeshops, som gør, at der ikke er plads til pakkerne rundt omkring, når mængden af leveringer øges.

»Deres undskyldning kan være, at der er rigtig mange pakker, og det har lige været Black Friday, og nu er det snart jul. Men det ved de vel fra tidligere år,?« siger Niels Stoktoft Overgaard.

Hos PostNord, der er en af flere leverandører af pakker til pakkeshoppen i Amager Centeret, oplyser man over for B.T., at man i forbindelse med Black Friday oplever store stigninger i pakkemængderne i forhold til normalt.

Faktisk overstiger mængderne i år også det, man oplevede i 2022. Og det gælder hele landet.

»Vi vil selvfølgelig gerne have så mange pakker så hurtigt som muligt udleveret til vores kunder, og hvert år øger vi kapaciteten hos vores posthuse på forhånd med ekstra reoler og flere lokaler, hvor det er muligt,« lyder det fra PostNords presseafdeling.

»Vi har cirka 4.500 udleveringssteder fordelt i hele landet, og vi tilpasser løbende behovet for kapacitet.«

»Vores bedste råd er, at man henter sin pakke, så snart man kan, så der hurtigere bliver plads til flere pakker på posthusene,« forklarer PostNord.

Niels Stoktoft Overgaard fortæller, at han fik hentet pakken søndag, hvor der var tre-fire medarbejdere til at udlevere pakker, uden nævneværdig kø.