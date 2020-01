Mathias Baadsgaard-Lund blev kun 16 år. Lørdag mødtes hans forældre og venner i Mathias' Have, som de kalder hans gravsted på Garnisions Kirkegård.

De mødtes for at huske hinanden på, at Mathias' alt for tidlige død ikke var forgæves.

Niels Boje Lund har ét ønske: At sønnens død lærer danske læger, at elske at lære af deres fejl.

Det kan lyde underligt, medgiver han:

»Jeg undrer mig selv over, at jeg ikke er mere vred.«

Mathias Baadsgaard-Lund blev kun 16 år. Foto: Privatfoto / Trine Baadsgaard Vis mere Mathias Baadsgaard-Lund blev kun 16 år. Foto: Privatfoto / Trine Baadsgaard

Der er ellers grund til at være vred. For lægerne kunne have reddet sønnes liv. Det er både Patientskadeerstatningen og senest også Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn nået frem til.

Den 4. januar for fire år siden blev den dengang 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund indlagt på Herlev Hospital med tegn på meningitis. Men selvom hele tre læger tilså ham, opdagede ingen af dem sygdommen. Det kostede den 16-årige livet.

Lægen, der på hospitalet undersøgte sønnen, ville ikke høre tale om meningitis. Selvom det stod i journalen, at netop dén diagnose var under mistanke, og selvom både forældrene og sygeplejersker flere gange i løbet af natten spurgte lægerne om, det kunne være meningitis.

Fredag i denne uge kom Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn frem til, at de tre læger ‘handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard’, da de behandlede den unge patient.

Symptomer på meningitis Bleg hud Man skal ikke gå i panik og tro, at det er meningits bare fordi huden er bleg, men sammen med andre symptomer kan det være med til, at man opdager sygdommen i tide. Den blege hud skyldes, at kroppen prioriterer at forsyne de livsvigtige organer med blod, hvorfor der 'skrues ned' for forsyningen til huden. Døsig En person der er ramt af meningitis vil typisk være meget sløv. Personen vil bare sove, og virker ekstremt forpint og samtidig måske også konfus. Små børn kan have ubehag ved berøring. Konfus Al energi, kroppen har til rådighed, bliver brugt på at forsøge at bekæmpe infektionen. Derfor kan meningitsramte virke ret konfuse eller forvirrede. Hovedpine Stærk og vedvarende hovedpine kan være en stærk indikator for, at der kan være tale om meningitis. Det skal dog ses i sammenhæng med andre symptomer. Hurtig vejrtrækning Hurtig vejrtrækning kan være et tegn på en alvorlig infektion. Sammen med andre symptomer kan det være et tegn på, at bakterier har spredt sig til blodbanerne. Kolde hænder og fødder samtidig med høj feber Hvis man samtidig med høj feber, kolde hænder og fødder, kan det være et tegn på, at bakterier har spredt sig til blodbanerne. Lysfølsomhed Ubehag ved kraftigt lys kan være et tegn på meningitis. Symptomet er ikke så udbredt hos mindre børn. Nakkestivhed Nakkestivhed er et begreb som bruges om nedsat mobilitet i nakken. Det gør ondt, når man prøver at bøje nakken, så hagen berører brystet. Dog ses nakkestivhed sjældent hos børn 0-2 år. Smerter i led Ledsmerter samtidig med diarre kan være tegn på, at bakterier har spredt sig til blodbanerne. Udslæt (petekkier) Petekkier er småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshoved. De er et tegn på at bakterien har spredt sig til blodet og er et meget alvorligt tegn, som betyder, at patienten skal behandles hurtigt muligt med antibiotika direkte i blodårerne. Kilde: Landsforeningen Meningitis

Som nævnet skriver i sin afgørelse er ‘meningitis en alvorlig sygdom, der i løbet af få timer kan udvikle sig til en livstruende tilstand. Derfor var det en fejl, at ingen af lægerne hurtigt satte ham i antibiotikabehandling.

»Jeg håber, at vi nu kan være enige om, at der faktisk skete fejl, og at vi kan begynde at snakke om, hvad man kan lære af de fejl,« siger Niels Boje Lund og fortsætter:

»Det, at miste Mathias, er det mest umenneskelige og meningsløse, jeg har oplevet.«

Under mottoet ‘Red den næste’, ønsker han, at læger skal blive bedre til at lære af deres fejl.

Alle begår fejl

Efter sønnens død oplevede han, at lægerne var mere optagede af at dække over deres fejl end at sikre sig, at fejlene ikke kan ske igen.

En måned efter sønnens død blev familien indkaldt til dialogmøde om, hvad der skete den pågældende nat på Herlev Hospital. Men 'der var ingen erkendelse hos lægerne af, at de kunne have gjort noget bedre', husker Niels Boje Lund og konkluderer: 'Læger er bange for at fejle'.

Det er et alvorligt problem, mener han og fremhæver, at læger kan blive degraderet for at begå fejl. Men 'alle begår fejl'.

Da den 16 årige Mathias Baadsgaard-Lund den 4. januar 2016 blev syg, blev han tilset af ikke mindre end tre læger:

Vagtlægen, der blev tilkaldt til hjemmet.

Den læge, der var på nattevagt på børneafdelingen på Herlev Hospital.

En læge, der blev tilkaldt for at give sin vurdering af drengens tilstand.

Alle tre konstaterede, at den 16-årige havde kraftig hovedpine, havde kastet op, og havde udslæt over store dele af kroppen. Senere blodprøver viste, at der var mistanke om en bakteriel infektion. Men fordi Mathias Baadsgaard-Lund var ved bevidsthed, og fordi lægerne ikke kunne påvise nakke eller ryg-stivhed, fattede ingen af de tre mistanke om, at han havde meningitis.

Det var en fejl, har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn nu fastslået i en ny afgørelse.

Lørdag tænder Niels Boje Lund lys i sit hjem for at ære sin søn.

»Jeg har lovet Mathias, at hans alt for tidlige død skal gøre en forskel for andre.«