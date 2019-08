En erstatningsvej har skabt stor irritation blandt en række borgere i Thisted. Vejen giver nemlig enorme støvgener, og det er nu blevet for meget for en række naboer til vejen.

Niels Just er én af de naboer, som er godt og grundig træt af erstatningsvejen, som blev bygget i 2017.

»Det er da møg irriterende, og jeg forstår ikke, at en projektleder har anlagt vejen. Man kan sige sig selv, at sådan en vej kommer til at støve,« siger Niels Just til B.T.

For at forstå baggrunden med erstatningsvejen, skal vi en tur tilbage i tiden.

Når først et køretøj har kørt på grusvejen, blæser der som regel en masse støv ind over de nærliggende grunde. Vis mere Når først et køretøj har kørt på grusvejen, blæser der som regel en masse støv ind over de nærliggende grunde.

Vejen blev bygget, fordi Banedanmark valgte at lukke en overkørsel ved en jernbane af sikkerhedsmæssige årsager.

Ved lukningen af overkørslen blev indgangen til en beboers grund samtidig lukket, og derfor foreslog Banedanmark den eksisterende erstatningsvej. Forslaget blev efterfølgende godkendt af ekspropriationskommissionen.

Problemet for naboerne er blot, at der på grusvejen ofte kører lastbiler, som får støvet til at lette og blæse ind over folks grunde.

Til stor gene for Niels Just og de øvrige naboer i hverdagen.

»Det, vi oplever, er jo en masse støv. Især når det er tørvejr. For mit eget vedkommende gør det, at vi ikke kan være ude, vi kan ikke hænge vasketøj op, og jeg skal vaske bil hver eneste dag, når støven kommer.«

»Det er et støvhelvede uden lige,« påpeger Niels Just.

TV Midtvest har endvidere talt med en autolakerer, som frygter, at den enorme mængde støv i værste fald kan føre til en lukning af hans firma, fordi støvgener simpelthen fylder for meget.

»Det vil jeg da være utrolig ked af, for vi kunne egentlig godt ansætte et par mand mere. Vi har rivende travlt. Men vi bruger alt for meget tid på at passe på støv og skifte filter,« fortæller Henning Mikkelsen, indehaver af Lakeriet i Thisted, til TV MidtVest.

Støvet gør blandt andet, at virksomheden Lakeriet i Thisted skal skifte filtrer hver uge. Foto: Niels Just. Vis mere Støvet gør blandt andet, at virksomheden Lakeriet i Thisted skal skifte filtrer hver uge. Foto: Niels Just.

Beboeren, som bor for enden af grusvejen, har ellers tilbudt at asfaltere vejen.

Men Banedanmark oplyste, at hvis han gjorde det, så var det beboerens eget projekt, og i så fald ville Banedanmark ikke længere have ansvar for vejen.

Derfor har han ikke foretaget sig noget, hvorfor erstatningsvejens underlag fortsat er grus.

Niels Just har gentagne gange klaget over erstasningsvejen, men er indtil videre kun blevet mødt med afvisninger.

Og lige nu ligger sagen hos taksationskommissionen, der skal tage stilling til, om Niels Just kan få en økonomisk erstatning, selvom han aldrig har haft til hensigt at få en erstatning.

Niels Just ved ikke, om sagen slutter efter mødet med taksationskommissionen den 5. december. I hvert fald håber han på det modsatte.

»Mit store ønske er, at få støvet væk. Hvis jeg i fremtiden skal sælge mit hus, skal jeg jo informere en mulig køber om de her støvgener. Og så bliver det svært.«

B.T. har søndag været i kontakt med Banedanmark, der ønsker ikke at kommenterer sagen, før den er blevet behandlet i december.