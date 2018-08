Der er en ny mand på tronen som kongerigets rigeste.

Niels Louis-Hansen, der er den største aktionær i medicinalselskabet Coloplast, har detroniseret Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen.

Det viser Bloomberg News' millionærindeks.

Medvind til medicinalselskaberne Coloplast og Ambu har sendt Louis-Hansens formue op på syv milliarder dollar, svarende til 44,4 milliarder kroner. Det er en stigning på næsten 50 procent.

Aktiekursen for Coloplast, som Niels Louis-Hansens far grundlagde, er indtil videre steget med 41 procent i år.

Det skyldes, at selskabet har haft en større vækst, end markedet havde forventet, forklarer senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

- Coloplast har investeret mere i salgsfremmende initiativer. Det virker til, at man får noget ud af de investeringer, så man vækstmæssigt har overrasket positivt, forklarer han.

Han forventer ikke, at aktien, der onsdag ved 11.30-tiden handles til 692,80 kroner, kommer højere op i den kommende tid.

- I Sydbank har vi en salgsanbefaling af aktien, siger Søren Løntoft Hansen.

- Det har vi ud fra den betragtning, at der er så positive indtjeningsforventninger indbagt i den nuværende aktiekurs, at vi ser større risiko for, at Coloplast skuffer end det modsatte

Den forrige etter på listen, Troels Holch Povlsen, har øget sin formue med 6,2 procent i år. Det lyder nu på 6,7 milliarder dollar, svarende til 42,5 milliarder kroner.

I flere år var Kjeld Kirk Kristiansen, der står i spidsen for Lego-koncernen, Danmarks rigeste.

Han er nu nummer tre på listen, efter at han har overført dele af formuen til sine tre børn, med en pengetank på 5,3 milliarder dollar.

Lægger man de penge, han har givet til sine børn, sammen med hans egen formue, er han dog stadig den suverænt rigeste i Danmark.

Kjeld Kirk Kristiansens formue når således op på 20,6 milliarder dollar, svarende til 130,8 milliarder kroner. Det er en større formue, end Louis-Hansen og Povlsen råder over tilsammen.