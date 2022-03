Niels Holm-Nielsen har fået tidligt fri fra arbejde. Men i stedet for en afslappende eftermiddag på sofaen må han enten betale i dyre domme for at parkere i nærheden af sit hjem eller gå flere kilometer.

Han kan nemlig ikke bruge den beboerlicens, han hvert år betaler til for at parkere i området omkring Åboulevarden i Aarhus C, hvor han bor.

Beboerne i den såkaldte Zone 1 er nemlig en helt særlig gruppe. Hvor man i de andre parkeringsområder må parkere døgnet rundt med en beboerlicens, må man i Zone 1 kun parkere mellem klokken 17 og 08. Det vil sige, at beboerne i dagstimerne skal betale for at parkere ved deres hjem.

I modsætning til resten af byens borgere kan de ikke frit parkere i det område, de bor i – selvom de betaler for det.

»Vi har jo en beboerlicens ligesom alle andre, men der gælder åbenbart andre regler for os,« siger Niels-Holm Nielsen.

Niels-Holm Nielsen fortæller, at udfordringen med parkeringspladser i dagtimerne er til stor gene for beboerne i området.

»Dels er der flere hjemmearbejdsdage på arbejdsmarkedet i dag. Men hvis man er syg eller har ferie, så skal man også til at køre bilen langt væk for at parkere,« siger han.

Niels Holm-Nielsen mener, det er paradoksalt, når flere partier i Aarhus Kommune siger, at man skal have råd til at bo i byen som almindelig lønmodtager, men samtidig laver sådanne parkeringsregler.

En privat parkeringsplads koster 1.500-2.000 kroner om måneden, og en dagsbillet kan sagtens løbe op i 200 kroner om dagen.

»Jeg har selv haft sygedage, hvor jeg må betale de 200 kroner, det koster at holde uden for mit hjem, eller så må jeg køre de kilometer og gå syg hjem igen. Og det er en udfordring i hverdagen. Nogle gange har jeg en halv time tidligere fri, og det bliver så et problem, fordi jeg ikke må parkere. Andre har natarbejde og aner ikke, hvad de skal gøre med bilen, når de kommer hjem.«

Niels Holm-Nielsen mener slet ikke, at reglerne giver mening – for han kan sagtens se, at der også skal være plads til, at handlende kan parkere i byen.

»Faktum er, at der altid er parkeringspladser herinde i dagtimerne. Det groteske er egentlig, at vi har fri parkering i weekenderne herinde. Lørdag er den største handelsdag i byen, og der må vores biler til gengæld gerne holde og optage en plads,« siger han.

Niels Holm-Nielsen håber, at politikerne vil se på det og ændre reglerne, næste gang parkeringszonerne skal forhandles.

Og han er ikke den eneste.

38 borgere har underskrevet et brev henvendt til byrådspolitikerne i Aarhus Kommune

»Det er jo ikke, fordi der bor så mange med biler herinde. Der er jo mange unge mennesker uden bil, så det burde ikke være noget problem at give os de samme rettigheder som andre. Det er ikke i orden, at alle andre i byen bliver behandlet anderledes.«

Næstforperson i Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune Liv Gro Jensen (SF) anerkender, at der kan være udfordringer ved parkeringssystemet.

»Det er fuldt forståeligt, at de er frustrerede over ikke at kunne finde parkering. Men vi er også i en situation, hvor rigtig mange vil parkere i Aarhus,« siger hun og afslutter:

»Jeg er åben for at se på, om vi kan gøre ordningen mere fleksibel, så man kan parkere, hvis man arbejder hjemme eller har forskudte arbejdstider. Men vi kommer ikke til at kunne løse det her problem 100 procent.«