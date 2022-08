Lyt til artiklen

Hjemme på Niels Christian Halds ejendom i Stenløse vokser et problem blot med tiden. Men årsagen er ude af hans egne hænder, og han lægger ikke skjul på, at problemet er frustrerende.

Sagen er nemlig den, at Egedal Kommune, hvori Stenløse ligger, er ramt af massive udfordringer.

Det drejer sig om afhentning af borgernes skraldespande - eller mangel på samme, som TV 2 Lorry også har beskrevet.

Niels Christians Hald skraldespand er af kommunen nmelig ikke blevet tømt i seks uger. Mandag går vi ind i den syvende.

»Det er ikke særlig fedt. Nu jeg er heldigvis single, men folk, der har blebørn, må ikke have det sjovt lige nu.«

»Men det er ikke optimalt, og jeg har snart ikke mere plads til restaffald. Det medfører også lugtgener,« forklarer Niels Christian Hald til B.T.

Han forklarer videre, at der for nylig kørte en kommunal skraldebil forbi vejen. Men ifølge Niels Christian Hald tømte den kun en husstands affald, hvorefter den kørte igen.

»Man kører ikke bare herud, henter en skraldespand og kører igen. Og vi er kun ni husnumre på vejen, så det pisser mig virkelig af.«

Niels Christian Hald tilføjer videre, at han har forsøgt at henvende sig til kommunen. Men her bliver han mødt med beskeden om, at systemet ikke kan håndtere de mange henvendelser for tiden.

»Det er efterhånden som at slå i en blød bold.«

»Jeg har boet her siden 2007, og nogle af mine naboer har siden 80erne. Det har aldrig været et problem før.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Egedal Kommune, men de er ikke vendt tilbage inden artiklens udgivelse.

Men til TV 2 Lorry erkender kommunen problemet, som lige for tiden går ud over adskillige borgere.

Det skyldes blandt andet driftsproblemer og sygdom.

»Der har desværre også været en del sygdom blandt medarbejderne hos renovatøren. Herudover så har vi fået ny renovatør og nye ruter. Alt det her til sammen gør, at der har været store problemer med at få afhentet affald ude hos borgerne, og det er vi selvfølgelig rigtig kede af,« siger Jeanette Christensen Back, der er centerchef for Teknik og Miljø i Egedal Kommune til TV 2 Lorry.

Hvornår, problemet forventes at være håndteret, ved man ikke. Men kommunen arbejder på højtryk og bestræber sig på at imødekomme de mange henvendelser fra borgerne, lyder det.