En fem timers juraeksamen kan give de fleste hård mave.

Derfor følte Nicole Schmelling Ludvigsen fra Støvring lidt uden for Aalborg sig ikke unormalt utilpas, da hun i starten af januar var til eksamen på erhvervsjura i Aarhus.

Dagen efter havde hun født et barn, helt uventet.

»Først troede jeg, mine organer skulle til at falde ud, fordi jeg mærkede, hvad der var på vej ud,« fortæller 22-årige Nicole om fødslen af Ludvig, der startede på et toilet på hospitalet i Skejby.

Nicole Schmelling Ludvigsen og sønnen Ludvig. Privatfoto Vis mere Nicole Schmelling Ludvigsen og sønnen Ludvig. Privatfoto

Det her er ikke historien om en ung mors uplanlagte graviditet og udfordringer med forældreskabet. Både Nicole og kæresten Sebastian Thomsen klarer de uventede roller som far og mor strålende:

»Selvfølgelig har det været et chok, men hurtigt har det været sådan: 'Det er det hér, vi skal, det kan vi ikke stille spørgsmålstegn ved nu, og sådan er det!'«

Men lad os skrue tiden tilbage til før, Ludvig kom til verden en januardag i Aarhus.

For hvordan kan man gå ni måneder uden at vide, man er gravid?

Nicole med Ludvig på armen til fest i sommer. Imens bliver der taget billeder af veninderne, som har været godt til at indrette deres tid med Nicole ud fra hendes nye behov som mor. Privatfoto Vis mere Nicole med Ludvig på armen til fest i sommer. Imens bliver der taget billeder af veninderne, som har været godt til at indrette deres tid med Nicole ud fra hendes nye behov som mor. Privatfoto

Nicole var flyttet hjemmefra fra Støvring til Aarhus, hvor hun fik arbejde på en tankstation. Graviditetssymptomer som træthed slog hun hen som udslag af ny by, skole og arbejde. Til gengæld irriterede det hende, at hun fik hård mave i oktober – tre måneder før fødslen:

»Min mave blev bare mega hård, som når jeg havde dyrket sport,« husker Nicole, der til sidst gik til lægen. Han tænkte, at det kunne være glutenallergi:

»Men ingen test viste noget, andet end mangel på jern og D-vitamin. Min kæreste og jeg talte så om, om det kunne være tegn på graviditet,« siger Nicole om forløbet.

Enden blev, at lægen vurderede, at der var tale om irritabel tyktarm, og med Nicoles egne ord sendte hende »på en kur uden gluten, laktose og løg«.

Pludselige var kæresteparret Nicole og Sebastian forældre – et døgn efter Nicole havde været til en fem timer lang eksamen på Erhvervsjurastudiet i Aarhus. Privatfoto Vis mere Pludselige var kæresteparret Nicole og Sebastian forældre – et døgn efter Nicole havde været til en fem timer lang eksamen på Erhvervsjurastudiet i Aarhus. Privatfoto

På eksamensdagen slog Nicole derfor maveondet hen som menstruationssmerter. I løbet af natten tog smerterne dog så meget til, at hun og kæresten Sebastian måtte haste til Skejby Sygehus, hvor vagtlægen stillede samme spørgsmål, som det unge kærestepar havde stillet sig selv: 'Kan det være en graviditet?'

»Der var jeg bare sådan: 'Nej!' Ikke engang 'måske', for jeg havde jo været ved lægen, så der var ikke noget at rafle om'.«

Lægen på akutmodtagelsen troede derfor, der var tale om en cyste, og sendte Nicole videre. Men under et toiletbesøg kunne nordjyden mærke, noget var på vej. Ud.

»Til sidst slog jeg hovedet fra og hørte bare, hvad sygeplejerskerne sagde,« fortæller Nicole om de dramatiske minutter, hvor der måtte trykkes på SOS-knappen, og sygeplejersker ilede spørgende til, inden svaret kom: »Du er gravid!«

»Selve fødslen gik meget hurtigt, måske to minutter. Timingen var helt normal i forhold til termin, og de sagde, det var en meget god fødsel.«

Og så var Ludvig lige pludselig kommet til verden. Og Sebastian og Nicole var forældre.

»Nogen gange fik man et flip: 'Er det her en drøm – fuck, det er mærkeligt?' Selvfølgelig er det mega hårdt. Men det har hjulpet os, at vi allerede på sygehuset kunne sparre. Det hele var lidt nemmere under corona, fordi jeg kunne sætte forelæsningerne på pause,« fortæller Nicole om jongleringen mellem studie og barn. Hun føler dog ikke, hun går glip af noget:

»Jeg har festet, hvad jeg skulle, så det er fint nok ikke at skulle drikke hele tiden. Jeg er i studiegruppe med mine bedste veninder fra studiet, så de er også gode til at tilpasse det hele efter ham.«

Der er mange fordomme om unge mødre. Er du blevet mødt med dem?

»Jeg føler ikke, at der nogen, der har sagt noget til mig. Folk har meget respekt for det, også på Instagram. Når vi handler og går rundt inde i Aarhus midtby, kan jeg godt mærke, at folk kigger to gange.«

Ifølge Mødrehjælpen har unge forældre brug for hjælp til forældrerollen, fordi de kan være særligt sårbare. Men med et ressourcestærkt bagland falder Nicole og Sebastian ikke i den kategori. Generelt er der blevet meget længere mellem nybagte mødre under 25 år. På 40 år er det faldet fra 38 til 9 procent.

Men der er også stolthed i stemmen, når Nicole laver en uformel evaluering. Også selvom ordet 'stolt' ikke selv kommer over læberne:

»Som jyde har jeg altid svært ved at rose mig selv, men jeg føler, vi klarer det meget godt. Vi er hurtigt blevet gode til det,« siger Nicole, der forklarer, at de begge kommer fra kernefamilier:

»Jeg har ikke rigtig tid til at være stolt, men mange kommer med komplimenter, og det er jeg også glad for. Men det har jeg aldrig været så god til at tage imod,« griner Nicole, inden hun, trods alt, sætter ord på, hvad hun og Sebastian er lykkedes med:

»Vi er gode til at snakke sammen, for det aftalte vi fra start, og så har vi været omstillingsparate,« siger Nicole, der fortæller, at det er Sebastian, der har barslen, så Nicole kan fortsætte sit studie på AU.

Hvor har du selv ændret dig, efter du er blevet mor?

»Jeg føler, jeg er blevet mere struktureret og bedre til at rydde op. Men jeg er blevet rigtig dårlig til at huske ting. Og så vil mange nok sige, jeg er blevet mere moden, men den største forskel er, at jeg er blevet mere tålmodig,« siger Nicole og supplerer hurtigt grinende:

»Jeg har min mors latina-temperament (Nicoles mor har peruviansk ophav, red.), men det er ligesom blevet tonet lidt ned efter Ludvig.«