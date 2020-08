Ikke bare én gang, men hele seks gange det seneste halvandet år har 22-årige Nicolai Jespersen været indlagt på psykiatrisk afdeling.

En af indlæggelserne var på grund af et decideret psykisk sammenbrud, hvor han gjorde alvorlig skade på sig selv.

Vi starter med at spole tiden lidt mere end et år tilbage. Mere præcist april 2019. Her har Nicolai Jespersen lavet en video til ungdoms-mediet Spektrum om sin sjældne lidelse, Tourettes syndrom. En hjernefejl, der gør, at man får ufrivillige tics. En af Nicolai Jespersens tics er at råbe grimme ord.

Herfra går det stærkt. Nicolai er med i DR-dokumentaren 'Anderledes som mig', han bliver interviewet i 'Go' aften Danmark', han er med i 'Shitstorm' på P1, og han er med i B.T.-live (man kan se et sammenklip af Nicolais mange tics, da han var i B.T.s studie, i videoen nedenfor).

»Psykisk var det hårdt, fordi det var på andres præmisser. Man kunne næsten sige, at jeg skulle 'ticse' på deres præmisser, og det var jeg ikke helt med på,« fortæller Nicolai Jespersen.

Igennem årene har Nicolai fået flere og flere diagnoser koblet på. I dag har han, ud over Tourette, diagnoserne ADHD, OCD, panikangst og depression. Med andre ord en kompleks hjerne med mange udfordringer. Derfor blev han også stresset af den store medieopmærksomhed.

I februar 2020 får Nicolai et psykisk sammenbrud. Han brænder cigaretter ned i sin hånd, han slår hovedet ned i kanten af skraldespanden, og han overvejer at tage en overdosis af de mange piller, han får mod sine lidelser og diagnoser.

»Det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke om det. Men jeg kan ikke huske, hvordan jeg havde det. Jeg kan huske små glimt. For eksempel det med cigaretten. Jeg 'vågner' lige pludselig ved, at det brænder i hånden på mig. Jeg har slet ikke været til stede, da jeg har gjort det.«

Nicolai Jespersen elsker at kunne dele sine erfaringer med sin lidelse. Her taler han til 90 unge fra Tingagerskolen i Ringe. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Nicolai Jespersen elsker at kunne dele sine erfaringer med sin lidelse. Her taler han til 90 unge fra Tingagerskolen i Ringe. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Han bliver indlagt på psykiatrisk afdeling i Svendborg og er indlagt i to uger. Nicolai bliver nødt til at rydde op i sit liv, så der bliver sagt nej til ting, der allerede er sat i søen med for eksempel medier, og det begynder langsomt at gå bedre.

Mange vil nok undre sig over, at du taler med mig i dag, når det blandt andet var medierne, der pressede dig ud over kanten – så hvorfor taler du med mig?

»Nu er jeg blevet mere bevidst om, hvad jeg kan, og ikke, hvad andre vil have mig til. Jeg er blevet bedre til at sige fra. Og så føler jeg stadig, at det er vigtigt at dele min historie,« forklarer Nicolai og fortsætter:

»Jeg føler, at det kan hjælpe folk. Og så er det også en god måde for mig at åbne op, fordi jeg har været meget indelukket. Der er mange mennesker, der kan lære noget af det her. Ikke kun om Tourette, men om den kamp, man kæmper, når man er anderledes. Folk får også en større forståelse for min lidelse.«

Tourette Tourettes syndrom skyldes en medfødt arvelig forstyrrelse i hjernens signalstoffer.

Nogle af de symptomer, der kan være til stede ved Tourettes syndrom, er ufrivillige bevægelser eller lyde (tics) såsom grimasser, spjæt med arme og ben og udstødelse af mærkelige ord og lyde. De ufrivillige bevægelser og lyde tager ofte til, når man er under pres.

For en tredjedel af de personer, der har Tourettes syndrom, forsvinder symptomerne helt, før de bliver voksne. Hos en anden tredjedel dæmpes symptomerne i løbet af opvæksten. Endelig er der en sidste tredjedel, hvor symptomerne fortsætter i voksenalderen.

Tourette+ er den mere komplicerede Tourette, som ud over tics har andre ledsagesymptomer. Det kan fx være: ADHD, som kan indebære, at barnet er hyperaktivt og har problemer med koncentrationen. OCD, som viser sig ved tvangstanker og tvangshandlinger. Tilbøjelighed til at få depression, angstsymptomer, fobier og panikangst. Autistiske symptomer, herunder Aspergers syndrom. Følelsesmæssige problemer, sprogforstyrrelser og indlæringsproblemer.

Kilde: Sjældne Diagnoser

Det giver en mening med tilværelsen for Nicolai, når han kan udbrede viden om Tourette og dele erfaringer fra sit eget liv. Derfor tager han også ud og holder foredrag (B.T. var med, da han stod foran 90 unge fra 10. klasse på Tingagerskolen i Ringe, hvilket kan ses i videoen øverst).

I dag har Nicolai stort set ikke nogen verbale tics, og det skyldes i høj grad, at der er kommet ro i hans liv.

Han er flyttet sammen med kæresten, Line, forholdene omkring sygehuset, psykiatrien og kommunen er blevet mere afklarede, og han får forhåbentlig en afklaring omkring ressourceforløb senere på måneden.

»Det giver mig en ro. Det har stresset mig så meget førhen, at jeg ikke har vidst, hvad der skulle ske. Jeg er et godt sted nu, men der er ikke nogen garantier for, at jeg ikke ryger ned igen.«