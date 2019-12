Da Nicolai Trams børn i morges åbnede deres pakkekalender, var det hverken en hård, blød, rund eller firkantet pakke.

Den var flad og indeholdt et brev fra 'nissen'.

'Mor laver vafler i aften', stod der.

Forleden dag kunne nissen fortælle børnene, at de ikke behøvede rydde op på værelset den dag, og sådan bliver det ved hele december.

»I stedet for at fylde en pakkekalender med bras fra Søstrene Grene eller Flying Tiger, så har vi gjort det her, og børnene bliver sgu lige så glade,« fortæller Nicolai Tram.

Den specielle pakkekalender er ikke nogen overraskelse, hvis man kender til Nicolai Trams syn på den såkaldte 'forbrugsfest', vi har i Danmark.

»Alt det her forbrug er jo vanvittigt. Hvem fanden har sagt, at vi skal købe så meget? Man har allerede 15 vaser, men så er det en Kähler, og så skal man lige have nummer 16,« siger han.

Men hvem er Nicolai Tram så?

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Han er uddannet kok, hjernen bag opskrifthjemmesiden FoodTV, og så traf han for omkring to år siden en stor beslutning, der skulle vende hans og familiens liv på hovedet.

Dengang boede han sammen med sin kone og to børn i en lejlighed på Amager, og deres dage forløb næsten altid sådan her:

Stå op om morgenen. Køre børnene i skole. Arbejde. Hente børnene. Stresse med madlavning og praktiske ting. Lægge børnene i seng. Glo på sin smartphone. Sove.

»Vi spurgte os selv: Er det sådan et liv, vi vil have? Et liv, hvor man sidder og glor ind i sin telefon,« fortæller Nicolai.

Og svaret var nej.

Så familien rev teltpløkker op, pakkede lejligheden ned og købte et hus ude i skoven i svenske Halland.

Nicolai Tram i Sverige. Foto: Privatfoto Vis mere Nicolai Tram i Sverige. Foto: Privatfoto

Her lever familien nu livet uden fjernsyn, med få forbrugsgoder og med dage, der ser meget anderledes ud, hvis du sammenligner med tiden i Amager-lejligheden.

Nicolais ur ringer i det svenske hus klokken seks. Han står op, sætter sig foran pejsen og læser en time. Klokken syv står ungerne op, og så sætter familien sig ellers og spiser morgenmad i en times tid.

Så skal børnene køres i skole, og når Nicolai er tilbage, løber han en tur i skoven på en halv time og slutter med en dukkert i deres sø. Nu er klokken ti, og så er det tid til, at familiefaren kan arbejde hjemmefra indtil klokken 15.

Klokken 15 bliver børnene hentet, og når de er hjemme, laver familien en fællesaktivitet et par timer, hvilket kan være en lang gåtur eller hygge foran bålet. Herefter laver Nicolai eller konen mad, og så sidder familien igen en time og spiser sammen, før børnene skal i seng.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Og når de små så sover, kan Nicolai og konen nyde hinandens selskab uden mobiler, før sengen kalder.

»Jeg har fået mere tid til mine børn, og er det ikke det vigtigste? Jeg har fået ro, og det får man generelt også, når man kommer ud i naturen. Det kan jeg mærke, når jeg får mine stressede venner over fra København. De ændrer sig fuldstændig her,« fortæller han.

En af Nicolai Trams helt store kæpheste er danskernes store forbrug, og netop derfor var han også deltager i DR-programmet Debatten i sidste uge, da man stillede skarpt på Black Friday.

Siden er en video gået nærmest viralt på DR's Facebook-side, hvor Nicolai Tram i programmet udtaler, at 'fandeme om mit liv skal være lavet af Kay Bojesen-elefanter i vindueskarme'.

Og det står han gerne på mål for.

»Vi køber så meget lort, der står på hylden, indtil nogen formaster sig til at sige: 'Vi får aldrig brugt det her lort – skal vi ikke bare smide det ud?', og så gør man det. Det er jo håbløst,« siger han.

Har Nicolai Tram ret i, at vi forbruger for meget?

Nicolai tænker ud fra den filosofi, at 'tid er penge, og penge er tid', og at man jo derfor også betaler med sin tid, når man køber ligegyldige varer for penge, som man har brugt tid på at tjene.

»Lad os tage vores pakkekalender som et eksempel. Jeg ville bruge 500 kroner på at købe alt muligt plastiklort, men i stedet kan jeg veksle det til tid med børnene,« siger han og fortsætter.

»Børnene er jo pisseligeglade med, hvad de får. Min chef fortalte engang, at han havde taget en papkasse, tegnet fire runde ringe og givet den til sit barn. Det var et komfur, og barnet var blevet så glad. Det er jo fantastisk.«