»Kæft han har nosser, det er humor på højt plan!«, »Respekt til den gode dreng i klassen !«, »Stærkt med ham i hjørnet, der har gennemskuet PR stuntet.«

Sådan lyder flere kommentarer til statsminister Mette Frederiksens seneste Instragram-opslag.

En lange- eller fuckfinger er torsdag gået viralt flere steder. For en dreng i en grå hoodie fik nemlig sneget sin langfinger ind på et billede af Mette Frederiksen, der torsdag var på besøg i en 9. klasse.

Til stor overraskelse for drengen, hvis langefinge bliver delt på sociale medier. Han vidste nemlig slet ikke, at hun havde lagt billedet op. Dog er historien om fingeren faktisk også en historie om ytringsfrihed og utilfredshed fra en 15-årig knægt, men vi starter på skolen.

Hele historien begynder nemlig på en skole i Faxe kommune, som Mette Frederiksen besøgte torsdag. Som hun selv skriver i opslaget:

»Talte med afgangseleverne på Bavneskolen i Dalby. Her var stemningen god og humøret højt. Tak for at jeg måtte komme forbi.«

Dog var det ikke alle, der var lige glade for hendes besøg. For i klassen sad Nick Larsen på 15 år, der går i 9.a.

»Det var ikke lige mig, at hun skulle komme i klassen. Jeg er ikke fan af hende, og hvad hun gør,« fortæller han.

Han tænkte derfor, at det var oplagt at signalere sin utilfredshed, da der var nogen, der ville have taget et fællesbillede.

»Så tænkte jeg, at jeg ville stikke fingeren ud på det billede.«

Længere havde Nick Larsen sådan set ikke tænkt, for han troede nemlig, at billedet var til internt brug til forældre og lignende.

»Jeg anede ikke, at hun lagde billedet op. Jeg finder ud af det, da min søster og kammerat skriver til mig. Jeg får også en masse opkald fra dem.«

»Jeg er kommet på Facebook, TikTok, Instragram og Snapchat, alt det der,« fortæller han og anerkender, at det nok ikke er den kønneste gestus, men Nick Larsen er faktisk godt tilfreds:

»Jeg har jo lov til at have min mening. Og det var jo ikke ondt ment, det ved hun (red. Mette Frederiksen) jo også, ellers var billedet jo ikke kommet op.«

For Nick Larsen er ikke enig med Mette Frederiksen, og hvordan corona-situationen håndteres.

»Jeg synes, at hun skal lytte mere til andre. Det er som om, at det bare er hende, der kun har lov til ting,« fortæller Nick Larsen, som også har en bekymring, der er helt tæt på.

»Min bror er handicappet og kan ikke tåle vaccinen. Så hvad skal han gøre til sommer? Kan vi ikke komme ud at rejse, når alle skal have vaccinepas.«

Et spørgsmål, han faktisk fik mulighed for at stille Mette Frederiksen:

»Hun sagde, at man godt kan rejse i EU og nogle andre lande. Men så kræver det bare bevis på negative test og isolation og sådan.«

Trods svaret, så er Nick Larsen stadig ikke fan.

Og hvis du nu sidder og tænker, hvor er forældrene i det er? Så står de bag drengen og bakker ham op:

»Han er ikke uvorn knægt! Han er selvstændig. Han har sine egne holdninger og står op for dem,« fortæller Tim Larsen, der er Nicks far.

»Vi har ikke skældt ham ud for noget. Man skal ikke skælde en dreng ud for at bruge sin ytringsfrihed og være selvstændig og have sine egne holdninger.«

Socialdemokratiet har ikke øsnket at kommentere billedet eller fingeren.