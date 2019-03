Du har sikkert selv prøvet det. Sæderne til biografturen i næste uge er blevet nøje udvalgt, og nu du er klar til at trykke 'reserver'.

Men pludselig er den samlede pris steget med ti kroner.

De ti kroner er hverken et tillæg for helaftensforestilling, 3D eller at Brad Pitt er på rollelisten. Nej, det er det, som biograferne kalder et 'reservationsgebyr' eller 'bookinggebyr'.

Et gebyr, der altså skal betales ved siden af den normale pris på en biografbillet, der i forvejen er løbet løbsk, som B.T. torsdag beskrev.

32-årige Nick Finn Augoustakis er filmnørd og stod selv ansigt til ansigt med et 'bookinggebyr', da han og svigerfamilien skulle en tur i Big Bio i Herlev.

»Jeg så ikke gebyret før til sidst. Og så gik jeg ind og annullerede det hele. Jeg blev simpelthen så gal, og jeg er meget utilfreds. Derfor har jeg helt fravalgt biografen ude i Herlev, fordi deres gebyr er for højt.«

Men Big Bio er bestemt ikke den eneste biograf, hvor du skal punge ekstra penge ud for at reservere eller købe en billet på deres hjemmeside.

I biografkæden CinemaxX koster det otte kroner at reservere eller købe en billet hjemmefra. Du skal møde op i biografen og købe billetten der, hvis du vil slippe for gebyret.

I den klart største biografkæde herhjemme, Nordisk Film Biografer, har de et 'reservationsgebyr' på ti kroner. Du skal kun betale beløbet her, hvis du reserverer billetten og betaler i biografen. Hvis du bestiller og køber biografbilletterne med det samme på internettet, skal det ikke betales.

Heldigvis - for biograferne altså - er der da også klart flest kunder, der reserverer en billet og efterfølgende betaler den i biografen.

»Det er da rigtig mange, der reserverer på nettet. Det er da klart den største gruppe i forhold til, hvordan man henter sin billet,« oplyser Asger Flygare Bech-Thomsen, administrerende direktør for Nordisk Film Biografer i Norden.

Og meget tyder da også på, at de mange gebyrer er en særdeles god forretning for biograferne.

I 2018 blev der solgt 13 millioner biografbilletter i Danmark. Hvis bare en ud af ti af de billetter havde et reservations- eller betalingsgebyr på ti kroner knyttet til sig, hev biograferne mindst 10 millioner kroner ind på de små gebyrer i 2018.

Nick Finn Augoustakis sidder tilbage og forstår ikke, hvorfor han skal straffes for at bestille hjemmefra.

»Jeg forstår ikke, hvorfor det bliver dyrere, desto mere selvbestemmende man er. Man får at vide, at man selv kan booke, men så bliver man straffet for det. Det burde da være dyrere at komme ned i biografen og skulle bruge de ansattes tid,« siger Nick Finn Augoustakis.

Og det er ikke kun Nick Finn Augoustakis, der sætter spørgsmålstegn ved biografernes 'gebyrmillioner'.

Gebyret falder heller ikke i god jord hos Forbrugerrådet Tænk, der generelt er meget opmærksomme på skjulte eller uretfærdige gebyrer.

»Man tager gebyrer for det ene og det andet, og vi ser det også i andre brancher. Det er en uskik, for det her er gebyrer, man ikke kan undgå, og så er det jo bare en skjult prisstigning,« oplyser Martin Salamon, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Det handler dog ikke om skjulte prisstigninger, hvis man spørger Asger Flygare Bech-Thomsen. Nej, gebyret er med til at betale for mange af dem, der reserverer billetter, men aldrig henter dem.

Se den vilde prisudvikling for biografbiletter Priserne er udtryk for, hvad en gennemsnitlig biografbillet kostede - og hvad den skulle have kostet, hvis den havde fulgt den generelle prisudvikling i samfundet. 1980: 20 kroner. Skulle have kostet: 20 kroner 1985: 27 kroner: Skulle have kostet: 29,27 kroner 1990: 34 kroner. Skulle have kostet: 35,48 kroner 1995: 41 kroner. Skulle have kostet: 39,12 kroner 2000: 52 kroner. Skulle have kostet: 43,85 kroner 2005: 65 kroner. Skulle have kostet: 48,33 kroner 2010: 77 kroner. Skulle have kostet: 53,69 kroner 2015: 85 kroner. Skulle have kostet: 57,52 kroner 2017: 90 kroner: Skulle have kostet: 58,33 kroner Kilde: Tal fra Danmarks Statistik og Danmarks Statistiks prisberegner.

»Jeg vil vende det om og sige: hvorfor skal man overhovedet reservere? Der er altså 30 procent, der ikke møder op. Det der med, at man kan reservere uden at betale, det er noget, der koster os penge. Resultatet er faktisk i dag, at 30 procent aldrig henter deres billet. Jeg synes egentlig, at det er rimeligt, at man betaler et gebyr for den her service,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

Men som betalende kunde ender man jo med at skulle betale for dem, der ikke møder op?

»Nej, det synes jeg ikke. Du skal se det sådan, at når du går ned og bruger den mulighed og reserverer et sæde på forhånd, så er det en service, som koster lidt penge,« siger den administrerende direktør.

Det er dog ifølge cheføkonom Martin Salomon en mærkelig måde at prissætte på.

»Det er jo også en omvendt og pervers måde at gøre det på. Man straffer dem, der opfører sig ordentligt og møder op. Det er en måde at skjule på, at man hæver priserne endnu mere,« siger Martin Salomon.