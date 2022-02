I en lejlighed i København sidder en gruppe mennesker og nyder en middag.

Flere af gæsterne kender ikke hinanden – eller middagsværten – men fordi de er her, er de medvirkende til, at 42 mennesker i et uland har fået rent drikkevand.

Inden vi når til, hvordan det hænger sammen, skruer vi lige tiden tilbage til, da initiativtageren, Nichlas Aleksander Koch, var 25 år.

Her gik det op for den daværende innovation-studerende, at alt handlede om ham selv, og hvordan han kunne tjene flere penge. Hele livet havde været fyldt med et egoistisk mindset, dårlige vaner og en materiel afhængighed.

»Jeg besluttede mig for, at det skulle ændre sig. Jeg måtte simpelthen kunne bidrage med mere end det, for det bidrog jo med absolut ingenting,« fortæller Nichlas Koch.

Dét selvudviklingsarbejde foregik over de næste fire år, indtil Nichlas Koch fandt ud af, at meningen for ham er at hjælpe til. Og så opstod tanken om at indsamle penge til rent vand til mennesker i ulande.

Med syv års tjenererfaring i bagagen var det oplagt at inkorporere det i projektet. Så småt begyndte ideen at tage form, og Nichlas Koch tog kontakt til ti forskellige virksomheder for at få en fornemmelse af, om der var opbakning til hans plan.

»Da de første tre sagde ja, vidste jeg, at der var et grundlag for, at det kunne lade sig gøre,« fortæller Nichlas Koch.

Konceptet var kommet i stand: Nichlas Koch forvandler sin dagligstue til en restaurant for en aften, hvor seks mennesker spiser mad tilberedt af en kok, der arbejder frivilligt. Hver og én krone fra middagen går direkte til, at der kan blive bygget brønde hos trængte mennesker i ulandene.

Maden bliver tilberedt af forskellige kokke, der har erfaring fra fornemme restauranter, men som frivilligt kokkererer den aften. Foto: Privat. Vis mere Maden bliver tilberedt af forskellige kokke, der har erfaring fra fornemme restauranter, men som frivilligt kokkererer den aften. Foto: Privat.

Et halvt år efter at ideen var opstået, kunne Nichlas Koch i november for første gang byde indenfor til en femtimers aften, hvor alt – lige fra mad, vin, duge, bestik, øl, vin og borddekorationer – er doneret af gavmilde sponsorer. Nichlas Koch agerer tjener, og gæsterne betaler, nøjagtig som på en restaurant, for en menu med både mad og drikke.

»Dem, der møder op, er af natur nysgerrige. Og det gør virkelig, at de bidrager til, at der skal være god stemning. De stiller masser af spørgsmål og er nysgerrige,« fortæller initiativtageren.

Siden er det blevet til endnu en middag, og den aften var gæsterne en blanding af to veninder på 50 år, kokken, der havde lavet mad til første middag, Nichlas Kochs ven samt hans kæreste – og en dame på 75 år.

»Folk synes, det har været en helt vildt god oplevelse. Og så var der også nogle, der gik derfra med et nyt venskab,« fortæller Nichlas Koch, der underviser deltid i innovation på Niels Brock Innovationsgymnasium og har dedikeret resten af tiden til sin nystiftede velgørenhedsorganisation 'Rent Vand'.

Nichlas bruger sin mangeårige erfaring som tjener, når han er vært for de velgørende middage. Foto: Privat. Vis mere Nichlas bruger sin mangeårige erfaring som tjener, når han er vært for de velgørende middage. Foto: Privat.

Kernen i organisationen er 100 procent gennemsigtighed. Det skal være klart, hvad alle pengene går til, og også derfor kan gæsterne, der kommer, se, præcis hvilken brønd de hjælper med tilblivelsen af, og hvor mange folk der vil få vand på den baggrund.

Fremtidsplanen er mange flere middage og at åbne for, at andre mennesker kan være vært og lægge hjem til de velgørende middage.

»Jeg prøver at danne et fællesskab, hvor vi alle sammen giver en lille smule for tilsammen at kunne give meget.«