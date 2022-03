Rigtig mange mennesker bidrager og viser deres støtte til det ukrainske folk.

Og det har en flok piger på en villavej også valgt at gøre.

»Jeg blev sindssyg overrasket over, at det var så stort. Jeg kom cyklende fra arbejde og tænkte, at det var voldsomt stort,« siger Mette Marie Lind Nielsen om det store flag på vejen.

På flaget, som er malet med farvekridt, står der 'I Love Ukraine'.

»De vil gerne vise deres støtte, tænker jeg. De er ikke ret gamle. De er en otte og ni år, mener jeg,« siger Mette Marie Lind Nielsen.

Mette Marie Lind Nielsen har selv et barn, og hun kan godt forstå, at det kan være vanskeligt for et barn at forstå krigen.

»Det tror jeg godt kan være vanskeligt at forstå. Det er en del ukrainere her i provinsen, så nogle af børnene kender også nogle ukrainere. De bliver forskrækket, fordi det kunne være dem selv på en eller anden måde,« siger Mette Marie Lind Nielsen.

Mette Marie Lind Nielsen blev glad, da hun så flaget. Hun mener, at alt hjælper. Stort som småt.

»Det er rigtig fint, at folk gør det her. Det er meget lidt, men det er en måde at hjælpe på – også for børnene,« siger hun afslutningsvis.