»Min puls galoperer nu med 200 slag i minuttet.«

Sådan lyder det fra Freja Södergran, kort efter at hun har læst B.T.s artikel om den 20-årige multihandicappede Sofie Frydensbjerg, som sidste år døde efter at være blevet efterladt uden opsyn i et skoldhedt badekar af plejepersonale på sit bosted i Vejle.

For et par måneder siden fik Freja Södergran nemlig sit livs chok, da hun blev ringet op af bostedet Margueritten i Snekkersten uden for Helsingør, hvor hendes niårige datter Fenja bor.

Fenja lider af Angelman syndrom, som er en medfødt sygdom med blandt andet udviklingshæmning, indlæringsbesvær, bevægeforstyrrelser og manglende sprog. Hendes kognitive niveau vurderes til at være svarende til et barn på under et år.

Fenja har derudover svær epilepsi.

På trods af alt dette blev hun 14. april i år placeret i et badekar og efterladt alene.

Ifølge Freja Södergran forsøgte hendes datter at skrue op for vandet, men fik i stedet skruet op for temperaturen, og da termostaten var i stykker, blev vandet skoldhedt på 60 grader - og da Fenja ikke har noget sprog, kunne hun ikke råbe efter hjælp.

»En pædagog i rummet ved siden af gik ind til hende, fordi han havde hørt hende græde i nogle minutter, og da han kom ind, sad hun med benene ud over badekarret med numsen hængende i vandet, fordi hun desperat havde forsøgt at hive sig selv op,« siger Freja Södergran.

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

Hun fortæller, at hun blev ringet op af personale fra institutionen kort efter hændelsen, der fandt sted, da Fenja havde boet på stedet i to måneder.

Her lød beskeden, at hendes datter 'havde brændt sig en smule i badet', men da Freja Södergran, der er sygeplejerske, kort efter troppede op på bostedet med Panodiler til datteren, så hun, at episoden i den grad var mere alvorlig end først antaget.

»Der stod tre personer og holdt hende fast under en kold bruser, mens jeg kunne se, at huden flossede af hende,« siger moderen og fortæller, at Fenja fik dybe andengradsforbrændinger på både underlivet og numsen af det skoldhede karbad.

Hun måtte efterfølgende indlægges i tre uger på Rigshospitalets brandsårsafdeling og døjer stadig med fysiske mén.

9-årige Fenja fik blå mærker bag på benene i forsøget på at hive sig selv op af det skoldhede karbad. Foto: Privat Vis mere 9-årige Fenja fik blå mærker bag på benene i forsøget på at hive sig selv op af det skoldhede karbad. Foto: Privat

»Jeg står ikke frem med historien for at svine institutionen til, men fordi jeg gerne vil sætte fokus på, at retningslinjerne skal laves om,« siger Freja Södergran og fortsætter:

»Jeg var lige nået til et punkt, hvor jeg tænkte, at vores tilfælde var en enkeltstående fejl, som ikke vil ske igen, men så læste jeg artiklen på B.T. og fandt ud af, at det allerede er sket et andet sted med døden til følge. Det er virkelig frygteligt og ikke særligt menneskeligt.«

Freja Södergrans datter er den dag i dag tilbage i institutionen, og moderen roser ledelsen for, hvordan de har håndteret sagen efterfølgende.

Ifølge hende er termostaten blevet lavet sådan, at vandet nu højst kan blive 35-36 grader, men hendes bekymring for, at det sker igen, er dog stadig så stor, at hun nu vælger at råbe vagt i gevær.

Freja Södergran kontaktede B.T., da hun læste om 20-årige Sofie Frydensbjerg (foto), der mistede livet, da hun blev efterladt alene i et glohedt badekar. Vis mere Freja Södergran kontaktede B.T., da hun læste om 20-årige Sofie Frydensbjerg (foto), der mistede livet, da hun blev efterladt alene i et glohedt badekar.

»Det er ikke meningen, at så grelle fejl og omsorgssvigt skal gentage sig. Hvis man ikke kan råbe om hjælp eller selv rejse sig fra badekarret, skal man ikke efterlades uden opsyn. Det er virkelig bekymrende.«

Søren Torpegaard Bech, der er direktør i Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden, bekræfter og beklager episoden med Fenja.

'Vi er meget kede af ulykken og det, som barnet og familien har gået igennem. Vi tager ulykken meget alvorligt og har lavet en kerneårsagsanalyse for at forhindre, at noget lignende kan ske igen,' skriver han i et skriftligt svar.

Han skriver uddybende, at institutionen har skærpet deres badeinstruktion og gennemgået badevejledningerne på alle børn sammen med personalet.

Det er så grusomt og uforståeligt, at man næsten bliver tom for ord Anni Sørensen, formand for organisationen Lev

'De tekniske anlæg, der styrer badevandstemperaturen, er også blevet gennemgået. Socialtilsynet har efterfølgende været på ekstraordinært tilsynsbesøg og skriver i deres rapport, at ’socialtilsynet på det foreliggende grundlag er betrygget i, at tiltagene er relevante og tilstrækkelige både på kort og længere sigt’. Vi står selvfølgelig fortsat fuldt ud til rådighed for familien,' afslutter han.

B.T. har talt med Anni Sørensen, der er formand for Lev, som er en landsdækkende organisation for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Hun kender ikke til episoden med Frejas datter Fenja og kan derfor ikke udtale sig om den, men hun er bekendt med Sofie Frydensbjergs tragiske dødsfald, som hun er 'forfærdet over'.

»Det er så grusomt og uforståeligt, at man næsten bliver tom for ord, når man tænker på de sidste minutter af Sofies liv. Det er fuldstændig uforståeligt, at den slags kan ske,« siger hun.

Hun understreger, at voldsomme besparelser har medført, at mange institutioner og bosteder er underbemandede og har personale uden tilstrækkelige faglige kompetencer.

»Der har været rigtig mange nedprioriteringer på dette område gennem mange år, og det har selvfølgelig konsekvenser, men det kan naturligvis aldrig være forklaringen på et sådant svigt. Det er forfærdende, at denne tragedie kan ske, og der er ingen undskyldninger for det her. Ingen undskyldninger.«

Er det normalt, at man efterlader handicappede og udviklingshæmmede borgere uden sprog alene, når de skal i bad?

»Der er tale om mennesker, som har krav på privatliv, men der er også tale om mennesker, der har krav på at blive passet på,« siger Anni Sørensen og fortsætter:

»Det er netop derfor, vi skal have et dygtigt og uddannet personale, der ved, hvordan man respekterer det enkelte menneskes intimsfære, samtidig med at personen bliver passet på. Der kan man ikke lave en standardprocedure, der skal gælde alle. Godt socialt arbejde tager netop hensyn til det enkelte menneske.«