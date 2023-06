En niårig dreng har tilstået at stå bag en mindre ildspåsættelse i Christianskirken i Fredericia.

Han bliver dog ikke smidt ud fra kirkens drenge- og mandskor, hvor han er medlem.

»Det er en niårig dreng, der har lavet en brøler, men han er stadig velkommen i fællesskabet,« siger menighedsrådsformand Per Møller Henriksen nu til Fredericia Dagblad:

»Alle kan lave fejl, og særligt i kirken skal vi kunne rumme det og vise næstekærlighed.«

Det var forrige tirsdag, at der udbrød brand på et toilet i kirken.

Her var der sat ild til en papirdispenser, og politiet fandt efterfølgende tændstikker i nærheden.

Efterfølgende kunne man via videoovervågningen konstatere, at ingen andre befandt sig i kirken end drenge- og mandskor, der samtidig øvede.

Dagen efter erkendte den niårige dreng over for sin mor, at han havde tændt ild til papiret.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er han blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse, men på grund af sin alder kan han ikke dømmes.

Skaderne på toilettet betegnes af menighedsrådsformand Per Møller Henriksen som 'relativt begrænsede', men de skal dog udbedres.

Det bliver en sag mellem kirkens forsikringsselskab og drengens forældre.