A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond har bevilget ni millioner kroner til folkeskolerne i Odense.

Pengene stammer fra fondens folkeskoledonation og skal være med til at styrke indsatsen på skolerne i Odense.

Og det er noget, der glæder børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

»Når børn tager af sted i skole om morgenen, skal de glæde sig til at være sammen med venner og voksne i skolen, fordi de føler sig som en del af et fællesskab, og de skal gå hjem fra skole klogere, end da de kom,« siger hun og fortsætter:

»Og derfor er det godt for elever og medarbejdere, at vi nu tager endnu flere redskaber i brug for at lave god skole for alle,« siger Susanne Crawley Larsen.

Den forstærkede indsats bygger videre på de resultater, der blev opnået fra 2015 til 2017, hvor Odense Kommune med støtte fra A.P. Møller Fonden gennemførte projektet 'Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge i Odense'.

Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen har fulgt udviklingen, og han mener, at det er en opgave, som skolen skal løfte i samlet flok.

»Ingen lærer eller pædagog kan alene løse opgaven med at inkludere alle børn, de møder i skolen. Det er en fælles opgave, hvor man hjælper hinanden til at se på, hvilke metoder der virker på hvilke børn. Vi må huske os selv på, at børn er, som de er – og det er de voksne, der skal øve sig i at lave undervisning og pædagogik, der rammer og rummer eleverne,« siger skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.