Caroline Henderson kan fejre afslutningen på året med et lynsalg og mere i posen – end hun sikkert havde forventet.

Den 58-årige sangerinde har nemlig solgt sin 135 kvadratmeter store lejlighed i det indre København på bare ni dage – og for 300.000 kroner mere, end lejligheden egentlig var udbudt til salg for.

Det skriver boligvisningssitet Boliga.dk.

Adressen var oprindeligt udbudt til salg for 8,5 millioner kroner hos liebhavermægleren Anna Reventlow Ejendomsformidling, men endte altså med at blive handlet for 8,8 millioner kroner, det fremgår af handlens tinglysning.

Og dermed er det altså ved at være farvel til tre år på adressen, som Henderson, der fornyligt kunne opleves i TV2-succesprogrammet Toppen af Poppen, ejer med gemalen Martin Gylling.

Eftertragtet område

Henderson og Gyllings snart forhenværende hjem ligger i det attraktive område ved Nyhavn i det indre København – og havde allerede inden den højere salgspris – en udbudskvadratmeterpris, der lå over gennemsnittet for bydelen.

Jazzsangerindens lejlighed var nemlig udbudt til salg for lige over 63.000 kroner pr. kvadratmeter – mens lejlighederne i området ellers er blevet udbudt for gennemsnitlige 56.000 kroner pr. kvadratmeter. Kvadratmeterprisen i det leje er dog nok til at placere København K-postdistriktet som landets tredjedyreste at købe lejlighed i.

Vil man bosætte sig blandt dyrere kvadratmeter, skal man se mod Københavns nyeste bydel: Nordhavn – eller forstaden Klampenborg, hvor der skal betales henholdsvis 59.500 og 56.600 kroner pr. kvadratmeter ejerlejlighed.

Caroline Henderson har blandt andet hits som Made In Europe og Kiss Me Kiss Me på CVet – mens nok særligt de helt unge måske bedre kender hende fra filmen Max Pinlig.

