Aalborgs turistchef Rasmus Rosenkilde Jerver glemmer sent onsdag den 9. januar 2018.

Det blev nemlig dagen, hvor det gik op for ham, at Aalborg er havnet på den velansate avis New York Times' liste over steder i verden, man bør besøge. Og endda på en ottendeplads.

Rasmus Rosenkilde Jerver var ved at lægge sidste hånd på sit oplæg til Visit Aalborgs nytårskur, hvor han netop ville fortælle om, hvordan Aalborg kan gøres mere kendt internationalt, da en journalist fra Politiken ringede ham op og fortalte om placeringen.

»Jeg tænker ‘hold da op, det var sgu lidt af overraskelse’. Det er ikke lige hver dag, vi er i et så stort internationalt medie,« siger Rasmus Rosenkilde Jerver til B.T.

Nybyggeri på havnefronten i Aalborg, onsdag 17. oktober 2018. Her er det Musikhuskvarteret, der ligesom den øvrige havn har forvandlet sig fra industri til beboelse og kontormiljøer. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Nybyggeri på havnefronten i Aalborg, onsdag 17. oktober 2018. Her er det Musikhuskvarteret, der ligesom den øvrige havn har forvandlet sig fra industri til beboelse og kontormiljøer. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med et fik han travlt med at få et par Power Point-slides med om den nyeste internationale hæder.

»Engang gled lange vikingeskibe gennem Aalborgs mægtige Limfjord. I dag er byen ved at ændre sit mest kendte naturaktiv til noget kunstnerisk,« skriver New York Times blandt andet - og fremhæver den 'vilde arkitektur' langs havnefronten og kysten; herunder Utzon Center, Musikkens Hus og kulturhuset Nordkraft.

Begrundelsen kommer til gengæld ikke bag på Rasmus Rosenkilde Jerver.

»Det er også det, vi selv slår på. Aalborg har gennemgået en transformation fra en industriby, der vendte ryggen til fjorden til en by, der åbner sig mod fjorden med spændende arkitektur, og som er til for borgerne og turisterne,« siger han.

Tidligere har blandt andet Forbes Magazine været forbi Aalborg, ligesom også Utzon Center har tiltrukket sig international medieopmærksomhed. Men omtalen fra New York Times kom bag på Rasmus Rosenkilde Jerver.

»Vi har mange journalister forbi, også internationale, men vi har ikke haft besøgende fra New York Times,« siger han.

Artiklen er skrevet af Annelise Sorensen, der jo lyder umiskendeligt dansk, men som ifølge sin Twitter-profil bor i USA. Hun lader altså til at have været i Aalborg på egen hånd - og ikke inviteret af turismeorganisationen, som det ellers ofte sker.

For Aalborg har omtalen stor værdi, understreger Rasmus Rosenkilde Jerver.

Aalborg byder både på ny arkitetkur og gamle, maleriske gader. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Aalborg byder både på ny arkitetkur og gamle, maleriske gader. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

»Det er en blåstempling, vi vil bruge i forhold til de markeder, vi arbejder på i dag. Det er primært England og Norge, men også Sverige og Tyskland, hvor vi satser på at blive turisternes anden destination - byen, de tager hen, når de får nok af København,« siger han.