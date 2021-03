En Netto på Benediktsgade i Odense modtog den 26. februar en sur smiley fra Fødevarestyrelsen.

Det skyldtes, at man blandt andet fandt røget laks i skiver, der blev målt til at have en temperatur på 18,1 grader.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Af en rapport fra Fødevarestyrelsen fremgår det, at det er en køledisk, der har resulteret i den sure smiley.

Lufttemperaturen blev målt til 11,1 grader, mens man målte røget laks i skiver til 18,1 grader, pølser til 16,9 grader og røget skinke til 14,7 grader.

Butikken kendte selv til problemet, og havde forsøgt at løse det. Det skriver Ulrich Bæksted, distriktschef i Netto, til Fyens Stiftstidende.

»På selve dagen for kontrolbesøget havde vi allerede fejlmeldt køleren og kasseret de varer fra det område, hvor vi selv havde konstateret en for høj temperatur. Det viste sig dog, at omfanget var større, og det skulle vi selvfølgelig have opdaget i tide.«

Han tilføjer, at Netto ikke vil gå på kompromis med fødevaresikkerheden, og at køledisken er kasseret.

Netto-butikken modtog ud over en sur smilet også en bøde på 20.000 kroner.