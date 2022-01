Den voldsomme coronasmitte har uundgåeligt ramt detailbranchen – det har fået Netto til at tænke i alternative løsninger for at undgå lukning af butikker.

Sådan lyder det fra Jacob Mikkelsen, distriktschef hos Netto i Nordjylland.

»Vi oplever en høj smitte, som kravler opad. Så vi er selvfølgelig pressede.«

»Så ja, vi mangler hænder, som vi skal bruge for at lukke vagtplanen,« lyder det fra Jacob Mikkelsen, der estimerer, at Nettos situation er lig med andres i detailbranchen.

Arkivfoto fra Netto på Frederiksberg Foto: Linda Kastrup Vis mere Arkivfoto fra Netto på Frederiksberg Foto: Linda Kastrup

Jacob Mikkelsen kender ikke de præcise smittetal for Netto-medarbejderne, da det ændrer sig hver dag. Men han oplyser, at man i hele Nordjylland har lånt medarbejdere ud til forskellige butikker for at få puslespillet til at gå op.

Derfor har Netto i Nordjylland slået en række månedsstillinger op for at lappe hullerne nu og her.

»Ellers kommer vi bagud med opgaver. Man skal være to på arbejde, og en skal jo sidde i kassen. Men hvis ikke der er nok på arbejde, vil kunderne opleve, at vi er bagefter med at fylde varer op. Og så er der heller ikke samme kundeservice.«

»Går vi ned i bemanding, vil der altså mangle nogle til de opgaver.«

Har I været nødt til at lukke butikker på grund af smitte?

»Ikke endnu. Men plakaterne er da trykt til, at det kan ske.«

Jacob Mikkelsen fortalte allerede 19. januar til TV 2 Nord om, hvordan det står til. Her, et par dage senere, er situationen den samme.

Status quo er, at situationen ser ud til at være værst nord for Aalborg. Ifølge Mikkelsen hænger det sammen med, at der her er længere mellem butikkerne.

Modsat Aalborg, hvor det er nemmere at gardere for hinanden med kortere afstand mellem butikkerne. Generelt for butikkerne er dog, at der er god opbakning til at løse problemerne.

»Det fungerer godt. Der er altid nogle, der gerne vil tjene penge og arbejde på lidt skæve tidspunkter.«

Også hvad angår månedsstillingerne:

»Mange har søgt, og de første er allerede skrevet under. Og så håber vi jo, at det kan ende i nogle fuldtidsstillinger.«