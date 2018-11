Har du modtaget en sms fra Netto, hvor supermarkedet fortæller, du har vundet en præmie? Så skal du slette den omgående.

Det fortæller Netto på Facebook efter at være blevet gjort opmærksom på sms'en af danskere, som har modtaget den.

'Tillykke, du vandt! Hent din præmie inden 4 dage. Klik her for at se, hvordan du afhenter din præmie,' står der i sms'en, som netop nu florerer.

På Facebook slår Netto fast, at butikskæden intet har med sms'en at gøre.

'Vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle modtager SMS'er fra 'Netto', hvor der står, at man har vundet en præmie. Disse SMS'er er falske, og vi opfordrer til, at de slettes med det samme. Vores juridiske afdeling er underrettet,' skriver Netto.

Som forbruger skal du altid være på vagt over for e-mail eller sms'er med tilbud, som virker for gode til at være sande eller præmier, du har vundet uden at have deltaget i nogen konkurrencer.

Bemærk især, at linket i svindel-sms'en ikke er til netto.dk eller andre af dansk supermarkeds sider.

Det ville det naturligvis have været, hvis supermarkedsgiganten selv stod bag.