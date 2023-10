Betalingsservicen Nets er søndag eftermiddag rendt ind i udfordringer.

Udfordringer, der betyder, at kunder siden middagstid er blevet forhindret i at foretage betalinger over nettet.

Det oplyser udbyderen på sin egen hjemmeside, hvor det også lyder, at det foreløbigt er uvist, hvornår problemet vil være løst.

Til B.T. oplyser Peter Glüsing, Head of Media Relations ved Nets, at årsagen til udfordringerne ved 14-tiden er blevet lokaliseret.

Der er tale om et IT-relateret problem, lyder det fra medarbejderen, der altså fastslår, at der ikke er tale om et hackerangreb eller lignende.

Driften bør i løbet af den kommende tid vende tilbage til normalen.

Nogen egentlig tidshorisont har Peter Glüsing dog ikke.